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20.09.2021 12:43
Рубрика: Власть

В ОП РФ оценили выборы в Госдуму на соответствие "золотому" стандарту

Текст: Галина Мисливская

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) РФ сообщили о 865 случаях несоответствия "золотому" стандарту общественного наблюдения за выборами, но большая часть сигналов не подтвердилась. Об этом заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"В ходе проверки наши наблюдатели по всей стране сообщили о 865 случаях несоответствия "золотому" стандарту". По результатам обработки сообщений 192 (сигнала) подтвердились", - рассказала она на брифинге в ситуационном центре. Еще 116 сообщений, по словам Михеевой, находятся в работе.

В этом году для наблюдателей от общественных палат было разработано специальное мобильное приложение, где они также могли отмечать отклонения от "золотого" стандарта. Этой опцией воспользовались 2 235 наблюдателей, сообщений о нарушениях было немного. "Все нарушения оперативно исправлялись", - заявила Михеева.

Общественные палаты на этих выборах могли направлять на каждый участок до шести наблюдателей. В федеральной палате прошли обучение порядка 250 тысяч человек - общественников и представителей партий.

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