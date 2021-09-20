В ОП РФ оценили выборы в Госдуму на соответствие "золотому" стандарту

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) РФ сообщили о 865 случаях несоответствия "золотому" стандарту общественного наблюдения за выборами, но большая часть сигналов не подтвердилась. Об этом заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"В ходе проверки наши наблюдатели по всей стране сообщили о 865 случаях несоответствия "золотому" стандарту". По результатам обработки сообщений 192 (сигнала) подтвердились", - рассказала она на брифинге в ситуационном центре. Еще 116 сообщений, по словам Михеевой, находятся в работе.

В этом году для наблюдателей от общественных палат было разработано специальное мобильное приложение, где они также могли отмечать отклонения от "золотого" стандарта. Этой опцией воспользовались 2 235 наблюдателей, сообщений о нарушениях было немного. "Все нарушения оперативно исправлялись", - заявила Михеева.

Общественные палаты на этих выборах могли направлять на каждый участок до шести наблюдателей. В федеральной палате прошли обучение порядка 250 тысяч человек - общественников и представителей партий.