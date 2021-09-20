В понедельник в Москве будет не выше +7 и дождливо

Погоду в столичном регионе определил холодный атмосферный фронт. В первый день рабочей недели будет очень холодно, дождливо и ветрено. По данным Метеобюро Москвы и области, погода будет Погода напоминать середину осени.

Максимальная температура воздуха не поднимется выше +7 градусов, в вечерние часы около нуля. Ветер в порывах до 17 м/с, временами будет идти дождь. Выпасть сможет до 8 мм осадков.

Отметим, что уже за ночь в разных районах столицы выпало от 5 до 22 мм осадков. Наибольшее количество зафиксировано в ЗелАО, на западе и северо-востоке столицы.

Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Кстати, рекордная температура воздуха 20 сентября была в 1937 году и составила +24,7. А в 1904 году воздух остывал до -4,8.