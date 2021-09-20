Эксперты назвали, кто получает самые большие чаевые в России

Самые щедрые чаевые в России платят мастерам салонов красоты. Об этом говорится в исследовании сервиса безналичных чаевых CloudPayments.

Анализ показал, что размеры "денежной благодарности" клиентов в салонах красоты не только превышают чаевые представителям других сфер обслуживания, но эти суммы постоянно растут.

Так, в июле - августе средняя сумма онлайн-чаевых в салонах красоты выросла на 24%: с 329 до 408 рублей, а в сентябре - еще на 6%. Теперь средняя сумма онлайн-чаевых мастерам салонов красоты, зафиксированная в первой половине сентября, в сравнениии с аналогичным периодом прошлого года выросла на 32% и составила 434 рубля. А в такси, например, средняя сумма онлайн-чаевых выросла лишь на 16% - со 176 до 205 рублей. На 3% выросла в сентябре по сравнению с первым полугодием 2021 года средняя сумма онлайн-чаевых в сфере доставки и составила 98 рублей.

Средние суммы онлайн-чаевых официантам и барменам в ресторане в первой половине сентября оказались на 1% ниже, чем в первом полугодии 2021 года. В июле - августе средняя сумма онлайн-чаевых просела на 4% по сравнению с первым полугодием - с 265 до 255 рублей. Однако в сентябре она выросла на 3% и составила 263 рубля. Такую волатильность аналитики объясняют тем, что ресторанная отрасль серьезно пострадала во время пандемии из-за введенных ограничений, в результате чего посещаемость кафе и ресторанов снизилась, а потребители не только начали экономить на общепите, но и переключились на заказ готовой еды на дом.

В целом, если посмотреть средние суммы онлайн-чаевых в разных сферах в первой половине сентября, рейтинг отраслей выглядит следующим образом (в порядке убывания): салоны красоты - 434 рубля, рестораны - 263 рубля, такси - 205 рублей, доставка - 98 рублей.