В России появится новая система поиска запрещенного контента в Сети

Искать запрещенный контент в интернете будут с помощью искусственного интеллекта. Поиск подрядчиков на разработку технического задания для такой системы объявил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. Документация размещена на сайте госзакупок.

В ней отмечается, что сейчас нарушения в изображениях и видеоматериалах выявляются в ручном режиме. Необходимо этот процесс автоматизировать, поэтому требуется создание специальной программы, которая будет выявлять признаки нарушений законодательства по 55 видам запрещенного контента. Распознавать его она должна будет в фотографиях и видеоматериалах.

"Это необходимо, чтобы ускорить процесс инспектирования информационного пространства", - говорится в документации.

Так, например, планируется, что система с помощью искусственного интеллекта будет находить материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, терроризму или его оправданию, пропаганду наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя или курению, участию в азартных играх, проституции, самоубийству или бродяжничеству. Под ее контролем окажется также нецензурная брань в интернете, сведения, содержащие инструкции по самодельному изготовлению взрывных устройств. Выявлять она будет также неисполнение обязанности по трансляции социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации фильмов, а также информацию, которая порочит символы воинской славы.

Отмечается, что система должна заработать в 2022 году, ее условно назвали АС ОКУЛУС. Работы по ее созданию должны завершиться до 17 декабря, на это выделяется 15 млн рублей. Однако в процессе проведения торгов цена может быть снижена.