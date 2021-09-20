В России вырос спрос на страхование недвижимости

Этим летом по сравнению с летом 2020 года количество запросов на страхование квартир и домов выросло на 39%, подсчитал для "РГ" сервис "Страховка.ру". Интерес к страхованию домов вырос на 31%, к страхованию квартир - на 49%.

В лидерах по спросу - Москва (+63%), Екатеринбург (+59%) и Санкт-Петербург (+52%). Активно интересуются страхованием жилья жители Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калининграда. При этом в Краснодаре спрос за год вырос только на 3%, не популярно страхование в Самаре, Оренбурге и Кемерове.

Застрахованное жилье сконцентрировано в основном в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. "Объем полисов, проданных за лето в 20 основных регионах, составил 17 млрд руб. Средний чек одного договора - 4 тысячи рублей, то есть застраховано более 4 млн строений", - говорит гендиректор сервиса Елена Суховей.

Рост интереса к страхованию связан с льготной ипотекой и ажиотажным спросом на покупку недвижимости, который продолжается с прошлого года, считают эксперты.

По данным "Ингосстраха", в первом полугодии объемы страхования имущества физлиц выросли на 18,3%. Различия между регионами могут объясняться особенностями местного рынка. Жители Москвы и Санкт-Петербурга уже много лет демонстрируют уверенный спрос на страховую защиту имущества, отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. Причины этого - более динамичный рынок недвижимости, более высокий уровень доходов и финансовой грамотности. К страхованию жилья подтолкнула и пандемия: люди больше времени проводят дома или уезжают за город, повышается не только уровень риска, но и значимость жилья. "В период нестабильности это актив, потеря которого может привести к потере финансовой устойчивости", - говорит эксперт.

Дома чаще всего страхуют от пожаров и ураганного ветра, квартиры - от залива

Возрастает интерес к страхованию и на фоне новостей о последствиях природных катаклизмов, говорит начальник управления андеррайтинга физлиц "Росгосстраха" Екатерина Зенченко. В 98% случаев клиенты страхуют недвижимость от стандартного пакета рисков, куда входят все основные опасности - пожар, взрыв, стихия, залив и пр. Дома клиенты в первую очередь хотят застраховать от пожаров и повреждений из-за сильного ветра, а городские квартиры - от залива, отмечает Зенченко. По выплатам картина похожая: дома чаще всего страдают от сильного ветра, при этом самые большие выплаты клиенты получают в случае пожара или наводнения. Владельцы квартир чаще всего получают выплаты из-за залива жилья. Спрос на полисы гражданской ответственности вырос за год на 48%.

48 процентов - рост популярности за год полисов гражданской ответственности

Стоимость страхования недорогой недвижимости за последние годы не изменилась, отмечает Суховей. Суммы зависят от того, во сколько владелец жилья оценивает отделку квартиры, имущество, ответственность перед соседями. Полис будет стоить примерно 0,5% от этой суммы. "Если отделка оценивается в 250 тысяч рублей, имущество в 200 тысяч и во столько же гражданская ответственность, то полис будет стоить примерно 3200 рублей в год. В разных компаниях предлагают при стандартных расчетах страховую защиту от 250 тысяч до 3 млн рублей. Соответственно, страховой полис может стоить от 1 до 12 тысяч", - говорит Суховей.