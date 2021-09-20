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20.09.2021 00:38
Рубрика: Власть

В штабе "Единой России" подвели итоги парламентской кампании

Текст: Владимир Кузьмин
"Единая Россия" окончание выборов отметила в штабе общественной поддержки партии, куда к сторонникам и активистам приехали руководство и лидеры федерального списка.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о чистой и честной победе ЕР на выборах. "Хотел бы поблагодарить всех избирателей, кто голосовал на участках или дистанционно. Отдал свои голоса за "Единую Россию" - будущее нашей страны, будущее наших детей и наших внуков", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Главный врач больницы в Коммунарке, один из лидеров партийной пятерки партии на выборах Денис Проценко заявил, что народная программа "Единой России" - это программа и правительства и Государственной Думы на ближайшие пять лет. В последние два месяца, вспоминал главврач, вместе с коллегами он занимался формированием раздела программы, посвященного здравоохранению. "В этот период мы чувствовали поддержку тысяч сердец, наших коллег. Спасибо вам за это. Без вашей поддержки это было бы невозможно", - считает Денис Проценко.

"В предложения программы "Единой России" вошли задачи по защите наших семей, детей - это бесценно для каждого из нас", - подчеркнула лидер федерального списка, уполномоченный при президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Теперь важно, чтобы все они были реализованы. Некоторые уже воплощаются в жизни, сказала она: "Поддержанные президентом предложения - мы видим, как помогают сегодня семьям и детям. Теперь те кандидаты, которые будут защищать эту программу и наши с вами предложения, поручения - для них все только начинается".

Еще один лидер федеральной пятерки ЕР, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева уверена, что в Государственной Думе нового созыва у "Единой России" станет еще больше возможностей. "Мы во многом показали результат за счет поддержки президента, за счет тех инициатив, которые мы взяли из регионов, и за счет тех сподвижников, которые их развивали, профессионалов, которые показали комплексность задач нашего развития", - оценила она результаты кампании.

Путин: "Единая Россия" инициировала многие решения по развитию страны

Член Высшего Совета "Единой России", мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы определяющими для судьбы всей страны и города. "Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", которые прошли каждый микрорайон, каждый дом, каждый двор, выслушали людей, их нужды и беды, составили задачи, которые им реализовать в случае избрания. Надеюсь, что они победят", - сказал столичный градоначальник.

Выборы в Москве были необычными, заметил Собянин: "Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все технологические испытания, DDoS-атаки и показало свою надежность и честность".

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