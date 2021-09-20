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20.09.2021 21:34
Рубрика: В мире

В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/John C. Clark Фото: AP Photo/John C. Clark
Фото: AP Photo/John C. Clark

Юноша и девушка пострадали в результате стрельбы, открытой 20 сентября неизвестным в школе Heritage High School в городе Ньюпорт в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает новостной портал Abc 8 news со ссылкой на начальника полиции Ньюпорта Стива Дрю.

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По его словам, пострадали юноша, он получил ранение в лицо, и девушка, ей прострелили голень. Обоим жертвам по 17 лет. Сейчас они находятся в больнице, раны оказались не опасными для жизни.

В настоящий момент идут поиски стрелка, школа эвакуирована. В поисках участвуют не только сотрудники полиции, но и ФБР.

По словам начальника полиции, похоже, что стрелок и жертвы знали друг друга, и что нападение было именно на юношу и девушку, стрелять в других преступник не собирался.

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