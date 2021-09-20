В США расцвел рынок поддельных COVID-сертификатов

В США по мере введения требований обязательной вакцинации от COVID-19 начал стремительно расти теневой рынок поддельных сертификатов о сделанной прививке. По данным The Daily Beast, за последние недели их стоимость в среднем взлетела со 100 до 200 долларов. Объявления размещаются в мессенджерах, в первую очередь - в Telegram, в соцсетях, а также на популярных торговых онлайн-площадках - Amazon, eBay, Etsy.

Как сообщает NBC News, в разы увеличился наплыв в США отправлений с поддельными бланками сертификатов из-за рубежа, в основном - из Китая. Погранично-таможенная служба США перехватывает сотни отправлений с небольшими партиями таких фальшивок, адресованных в основном частным лицам. По данным The Journal News, зачастую поддельные бумаги отличает низкое качество печати и орфографические ошибки. В то же время правоохранители отмечают, что изготовление подделок, вероятно, поставлено на поток и внутри США, просто выявлять их сложнее.

В США единого электронного паспорта вакцинации нет, как нет и федеральной базы данных, позволяющей оперативно проверить подлинность сведений о прививке. Такие системы существуют только в отдельных регионах или городах, например в Нью-Йорке. В то же время подтверждение о прививке против ковида все чаще требуется для посещения ресторанов, фитнес-центров, спортивных мероприятий. В последние недели все больше работодателей вводят обязательную вакцинацию для сотрудников. А на днях The Insider сообщил, что до 10-15 процентов карт вакцинации, предоставляемых игроками национальной футбольной лиги, являются поддельными.

В тех регионах, где не введены цифровые паспорта, основным подтверждением вакцинации пока считается простая бумажная справка на бланке Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в которую помимо ФИО и даты рождения вклеивается этикетка с информацией о сделанной прививке, включая номер партии препарата. Такие этикетки - также объект для подделки. Иногда все данные вносятся от руки, иногда подтверждаются печатью, но единого стандарта нет, что облегчает работу мошенников.

"Легализация" справки в региональной базе обойдется немного дороже. Например, задержанный в Нью-Йорке торговец этой услугой через Instagram брал за это по 250 долларов.

Всплеск активности подхлестнул и работу правоохранителей на этом направлении, хотя до сих пор аресты и обвинения против мошенников единичны. Как разъясняло ФБР, за подделку справок ЦКПЗ федеральные законы предусматривают наказание до 5 лет тюрьмы и штраф. Законодательство на уровне штатов менее конкретно, но может предусматривать санкции против тех, кто использует поддельные справки. Например, в августе на Гавайских островах арестовали отца и сына, прилетевших по фальшивым сертификатам. Им грозит до года тюрьмы и штраф 5 тысяч долларов. В других штатах уличенных в предоставлении подделок могут выгнать с работы или отчислить из вуза.

Эксперты также предупреждают, что мошенники под видом продажи сертификатов заодно могут выспрашивать у покупателя множество личных данных, не имеющих отношения к вакцинации.

Схожая картина складывается и в Европе, особенно после того, как сертификат дал возможность ездить между странами континента. Как отмечал телеканал Euronews, "чем больше ограничений вводят страны региона для непривитых, тем больше поддельных сертификатов о вакцинации продается". Одним из основных путей их сбыта также являются Telegram-каналы. Причем если весной число их подписчиков измерялось тысячами, то сегодня счет иногда идет на сотни тысяч. Стоимость подделки с QR-кодом в среднем составляет около 100-150 евро, которые оплачиваются в основном в криптовалюте. Встречаются даже скидки для тех, кто берет сразу несколько сертификатов. По данным полицейской службы Евросоюза, подделывают не только сертификаты о вакцинации, но и отрицательные результаты тестов на COVID-19. Затрудняет борьбу с мошенниками то, что их деятельность зачастую носит трансграничный характер.

В США единого электронного паспорта вакцинации нет, как нет и федеральной базы данных, позволяющей оперативно проверить подлинность сведений о прививке

Эксперты компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности, сообщили, что за последнее время число торговцев подделками выросло с 1 до 10 тысяч. Предложения охватывают 29 стран по всему миру, включая не только США и Европу, но, например, Бразилию, ОАЭ, Сингапур, Таиланд. Специалисты считают, что доступность фальшивок является одной из причин, по которой дельта-штамм COVID-19 быстро распространяется даже в тех странах, где, по официальным данным, полностью привито 50-70 процентов населения.

Тем не менее, даже среди законопослушных немцев находится немало тех, кто пренебрегает социальной ответственностью. Подделка сертификатов о вакцинации через разрекламированное властями Германии приложение оказалась настолько распространенной, что несколько крупных городов создали в правоохранительных структурах специальные группы для выявления таких мошенников. Широко продаются и бумажные прививочные карты. С мая специальные этикетки стали защищать водяными знаками, но их первые варианты, которые легко подделывались, до сих пор действительны.

В Италии также пытаются активно бороться с подделками, совершенствуя систему верификации QR-кодов через национальную базу данных о вакцинированных гражданах. Тем не менее более или менее эффективно это работает на национальном уровне, а проверка приезжающих из других уголков мира по-прежнему является уязвимым местом.