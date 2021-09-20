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20.09.2021 18:30
Рубрика: В мире

Великобритания переживает серьезный энергетический кризис

Текст: Юрий Ершов
В Великобритании с начала года цены на газ выросли почти на 250%. И, по словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, энергетический кризис в стране продлится еще несколько месяцев.

Выступая в ночь на понедельник в Нью-Йорке, он заявил, что потребуется немало времени для того, чтобы глобальная индустрия преодолела последствия пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo
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Сейчас, цитирует Джонсона агентство DPA, энергосистемы в мировом масштабе чрезвычайно перегружены. Все выглядит так, будто по окончании телепередачи все разом ринулись кипятить воду.

Тем не менее глава британского правительства несколько подсластил горькую пилюлю. Мол, все равно эти трудности преходящи, "рыночные инструменты довольно скоро сбалансируют ситуацию, а мы им поможем".

В понедельник министр экономики Кваси Квартенг встречался с представителями энергетических предприятий. Как и ожидалось, концерны потребовали государственной помощи. Однако, как пишет Guardian, правительство не собирается спасать от банкротства мелких поставщиков энергии. И, в свою очередь, рекомендует потребителям переключаться на более крупных партнеров. Такой подход, по мнению официального Лондона, может препятствовать дальнейшему рост цен.

Кризис негативно отразился на производителях продовольствия и напитков. Рост цен на газ вынудил, например, закрыться два крупных предприятия, которые выпускали в том числе и углекислый газ, который требуется для изготовления вакуумной упаковки мяса и пива.

К слову, без CO2 возникли серьезные затруднения и в здравоохранении. В клиниках из-за нехватки углекислого газа нередко откладываются операции.

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