Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах

В понедельник Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и выслушал доклад о ходе голосования. Президент поблагодарил граждан за доверие, активную позицию и явку на выборах. Он подчеркнул, что стабильность и развитие страны зависит от работы парламента. Глава государства рассчитывает, что депутаты оправдают доверие своих избирателей.

Как рассказала Элла Памфилова, эта кампания была самой сложной за все время ее работы, но нарушений и жалоб минимум, при этом они все известны - выборы были беспрецедентно прозрачными, несмотря на попытки их дискредитировать. Итоги подведут не раньше пятницы, после рассмотрения всех жалоб.

Все сотрудники избиркомов максимально использовали свои знания, опыт, ответственно исполнили свои обязанности, оценил президент. Особые слова благодарности он адресовал гражданам: "Хочу поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, выше 51 процента явки - это намного больше, чем 47 процентов с небольшим на прошлых выборах". "Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны - Государственной Думы. От ее работы действительно зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед", - подчеркнул Путин.

Президент рассчитывает, что депутаты восьмого созыва от самых разных партий сделают все, что от них зависит, чтобы оправдать доверие своих избирателей. "У нас одна, общая цель - процветание России и ее граждан", - заявил он.

Эта кампания сильно отличается от аналогичной 2016 года, сравнила Памфилова. И связано это не только с пандемией (и с тем, что вместо одного были три дня голосования, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность), но и с беспрецедентными атаками. "Было огромное, беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их", - заявила глава ЦИК. Такого уровня напора, интенсивности разного рода атак на избирательные ресурсы не было никогда, но системы выдержали.

Большое отличие и в том, что за эти пять лет произошел невероятный технологический прорыв. Выборная система если не самая, то одна из самых прозрачных в мире, оценила Памфилова. Введенные новшества расширили возможности избирателя, система стала более удобной и доступной. А уровень прозрачности позволил осуществлять многоступенчатый тотальный контроль за выборами. "Это существенный рывок вперед", - считает она.

От работы Госдумы зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед, подчеркнул президент

Новые цифровые сервисы, дистанционное электронное голосование, другие технические возможности оказались очень востребованными в пандемию. Множество международных наблюдателей, экспертов крайне заинтересовались российским опытом. Бесконтактный способ информирования граждан, дистанционные формы голосования, сбора подписей и другие - это элемент безопасности, заметила глава ЦИК. Нельзя отменять самые значимые события даже в периоды пандемии, надо жить и адаптироваться к имеющимся условиям. И такое техническое перевооружение как раз работает на эту задачу, сказала она.

Памфилова оценила явку: "Никто не ожидал, все нам предрекали более низкую явку. Но явка выше, чем пять лет назад, - 51,68 процента - это пока предварительные итоги, немножко, сотые доли осталось подсчитать".

Официальные итоги выборов будут не раньше пятницы. "Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах... чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего", - сказала она. Так что прежде чем подводить итоги, надо внимательно рассмотреть все жалобы и обращения в комиссию, причем с участием заявителя. "Чтобы никаких сомнений не было в результатах голосования", - подчеркнула глава ЦИК. "Не хотелось бы, чтобы небрежное отношение могло ударить по репутации того, что мы сделали", - пояснила она.

Жалоб, обращений и нарушений стало меньше, и все они становятся известны - уровень прозрачности очень высок. "Все тайное очень быстро становится явным. Система на это стала работать. Ничего невозможно скрыть", - заметила председатель ЦИК, добавив, что было беспрецедентное количество наблюдателей - почти полмиллиона. В этом году также была задействована уникальная система видеонаблюдения. Камеры на участках были и раньше, но сейчас другая эпоха - с кибератаками и информационными войнами, недружественным отношением к России - многие партнеры хотели дискредитировать выборы. В том числе и чтобы не увеличивать значительно финансирование, было решено организовать адресную профессиональную систему видеонаблюдения, которая охватила 96 процентов участков. Фактически на протяжении трех суток и днем, и ночью было тотальное видеонаблюдение, сказала Памфилова. Только не в открытую, а на специальный портал, и параллельно шла запись. Это позволило не допускать нарушений, а в случае их появления - вовремя выявлять.

За немногочисленными случаями осознанных нарушений во время выборов должно следовать неотвратимое наказание, подчеркнула глава Центризбиркома. "Чтобы впредь никому не было повадно это сделать, потому что это бьет по репутации страны. Мы этого не можем допустить", - сказала она. Поэтому нужно "нещадно отменять" итоги выборов, если есть хоть какие-то сомнения. "Настрой боевой", - заключила она.

Тем временем

Президент выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми, назвав ее огромной бедой для всей страны. "Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль, особенно, когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях", - подчеркнул он. Правоохранительные органы сделают все, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося, а региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших, заверил Владимир Путин.