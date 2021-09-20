Владимир Путин подписал указ о новых выплатах блокадникам

Граждане России, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей.

Согласно указу президента РФ, единовременная выплата блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда составит 50 тысяч рублей.

Такой указ подписал президент. О своем решении Владимир Путин объявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которую он провел в формате видеоконференции.

"Во всем мире все знают о стойкости, о мужестве ленинградцев, и это поражает. Вся наша страна, весь наш народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев", - подчеркнул президент.

"Поддержка блокадников - это наш священный нравственный долг", - заявил он и попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты.

"Чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", - пояснил он.

Владимир Путин поднял тему переноса штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург.

"И соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться", - заметил он.

"Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в этом году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году - порядка 40 миллардов рублей, объявил президент.

"Важно использовать все эти средства на приоритетных направлениях развития города", - указал президент, добавив, что результат должен быть зримым и понятным для горожан.

Поблагодарив за большой подарок для блокадников, Беглов перешел к докладу о борьбе с пандемией. По его словам, ситуация контролируемая, коэффициент распространения - 0,82. Полностью вакцинировано свыше 1,5 миллиона человек, работа продолжается.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться", - заметил Путин.

"Вот у меня некоторые коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат - приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - привел пример президент.

Во всем мире все знают о мужестве ленинградцев,и это поражает. Вся наша страна,весь наш народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев

"Но это не самое главное - самое главное, что вакцинированные, те, кто столкнулся с инфекцией, проходят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. Просто нужно иметь это в виду, и, конечно, не только в Петербурге, а во всей стране", - подчеркнул Владимир Путин.

Беглов рассказал, на что пойдут деньги от перерегистрации "Газпрома". Одно из направлений - строительство метро - ежегодное финансирование увеличат до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции. Средства также будут потрачены на строительство нового разводного моста через Неву.

Сообщил губернатор и о выполнении поручения по развитию Кронштадта как культурно-туристического и патриотического центра. Открыты музейно-исторический парк "Остров фортов" и первая и вторая очереди парка "Патриот". Общий размер инвестиций в проект модернизации Кронштадта на начальном этапе запланирован в размере 75 млрд рублей. Еще Александр Беглов сообщил, что поручение президента создать институт изучения блокады выполнено.

"С появлением института мы создадим в Соляном переулке мощный, современный, мультимедийный научный центр, посвященный подвигу блокадного Ленинграда", - объявил он.