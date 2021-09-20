Врач рассказала о неоднозначном свойстве цельнозерновых хлебцов

Благодаря маркетологам многие продукты питания начинают "обладать" свойствами для похудения. Однако часто рекламные обещания не соответствуют действительности и незнание настоящей энергетической ценности пищи может привести к увеличению веса.

Как сообщила aif.ru нутрициолог Алла Макарова, ради фигуры многие отказывают от хлеба в пользу хлебцов из цельнозерновой муки, но не знают: калорийность этих самых хлебцов на 100 граммов почти равна калорийности обычной буханки хлеба.

"Искусство обмана заключается в том, что калорийность хлебцов обычно указывается производителем из расчета на один хлебец, и тогда мы видим заветные крошечные значения в районе 30 ккал. Но если вы отрежете кусочек хлеба того же веса, что и хлебец, то его калорийность будет точно такой же", - говорит врач.

К "продуктам-обманщикам" также относятся суши, которые на 90 процентов состоят из спрессованного калорийного риса. К тому же во время еды роллы подаются с соусами, жирной красной рыбой и другими продуктами. Поэтому существует вероятность набрать лишние килокалории.

Авокадо очень популярен среди худеющих, но его калорийность практически равна калорийности печеночного паштета. Одна штучка - это 180-200 килокалорий.

Врач считает - для похудения не нужно перекраивать рацион в поисках самых низкокалорийных продуктов, нужно лишь соблюдать меру в еде.