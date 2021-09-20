Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением

Одним из действенных случаев борьбы с экстремальным ожирением может стать бариатрическая операция после тщательной консультации у хирурга. Об этом в своем Instagram рассказали специалисты московской ГКБ имени Юдина.

Большинство бариатрических операций проводится лапароскопическим методом, сообщают специалисты клиники. Восстанавливаться после таких вмешательств гораздо проще, чем после традиционных операций. В ГКБ имени Юдина пациентам с экстремально высокой массой тела предлагают установку внутрижелудочного баллона, бандажироварие или резекцию желудка, а также мини-гастрошунтирование. В каждом случае бариатрический хирург и другие специалисты помогут подобрать наиболее точную тактику лечения.

Одним из недавних пациентов, прошедших шунтирование, стал москвич, который при росте 175 сантиметров весил 228 килограммов. После операции он быстро восстановился, и уже на вторые сутки его выписали с необходимыми рекомендациями. Следуя советам столичных медиков, мужчина только за первые две недели смог похудеть на 15 килограмм и продолжает снижать вес.