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20.09.2021 21:04
Рубрика: Общество

Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из действенных случаев борьбы с экстремальным ожирением может стать бариатрическая операция после тщательной консультации у хирурга. Об этом в своем Instagram рассказали специалисты московской ГКБ имени Юдина.

Фото: iStock
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Большинство бариатрических операций проводится лапароскопическим методом, сообщают специалисты клиники. Восстанавливаться после таких вмешательств гораздо проще, чем после традиционных операций. В ГКБ имени Юдина пациентам с экстремально высокой массой тела предлагают установку внутрижелудочного баллона, бандажироварие или резекцию желудка, а также мини-гастрошунтирование. В каждом случае бариатрический хирург и другие специалисты помогут подобрать наиболее точную тактику лечения.

Одним из недавних пациентов, прошедших шунтирование, стал москвич, который при росте 175 сантиметров весил 228 килограммов. После операции он быстро восстановился, и уже на вторые сутки его выписали с необходимыми рекомендациями. Следуя советам столичных медиков, мужчина только за первые две недели смог похудеть на 15 килограмм и продолжает снижать вес.

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