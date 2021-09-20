ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака

Очень важное разъяснение дал Верховный суд РФ, пересмотрев итоги спора бывших супругов о разделе нажитого имущества. Дележ общего добра при разводе - одна из самых болезненных и острых тем.

Наша история началась в Вологодской области. Там, после расставания, жена получила квартиру, деньги и клятвенно пообещала не претендовать на другую недвижимость. Но слово не сдержала и подала в суд на раздел имущества. Обиженный бывший супруг в ответ решил отсудить деньги, которые дал жене. Все местные судебные инстанции не смогли определить статус подобных "отступных" денег. Но Верховный суд заявил, что деньги экс-супруге были переданы уже после официального разрыва, поэтому они не могут быть совместно нажитым. Значит, жена должна объяснить, за что получила деньги.

Ну а теперь - детали спора. Супруги, прожив в браке почти два десятка лет, решили расстаться. Они разъехались, но официально не развелись. За годы совместной жизни супруги нажили три квартиры, комнату, две машины.

Вот что рассказал в суде бывший супруг. Когда они расстались, жена предложила без суда разделить нажитое добро. Точнее, женщина захотела забрать одну из квартир и получить от мужа компенсацию в 1,6 миллиона рублей. За это она обещала не претендовать на все остальное. С такими условиями, все еще по закону, муж согласился. Чтобы собрать требуемую сумму, взял кредит и еще занял деньги у родителей. Все собранное он передал бывшей, а она написала расписку, что получила деньги. Правда, в расписке не указала, за что получила деньги и нужно ли их возвращать.

Еще она, со слов мужа, пообещала письменно оформить договор о разделе имущества, но этого так и не сделала. Позже супруга, опять-таки со слов бывшего мужа, попросила его помочь с продажей квартиры, которую получила по устному соглашению. Позже он продал и один из двух авто. Но с таким рассказом в суде бывшего супруга женщина не согласилась. По ее словам, все было по-другому. Они о разделе имущества вообще не договаривались. Полученные же ей 1,6 миллиона рублей - это не "отступные". Еще дама добавила, что бывший супруг без ее ведома продал квартиру и одну из общих машин.

В иске женщина просила отдать ей вторую квартиру, комнату в коммуналке и еще кое-какое имущество. Все это она оценила в 2,3 миллиона рублей. А еще она потребовала выплатить ей компенсацию почти в 2 миллиона. Гражданка сослалась на то, что муж без ее ведома продал одну из машин и первую квартиру - ту, которая по устной договоренности отошла ей, но фактически продажей которой занимался муж. Так что ей положена половина. Мужу она просила оставить третью квартиру, машину и имущество на 1,8 миллиона рублей. Бывшего мужа подобное предложение не устроило. Он утверждал в суде, что отдал жене 1,6 миллиона. Та не отрицала, что деньги получила, но уверяла, что договора о разделе не было.

Все, что супруги нажили расставшись, - не совместно нажитое имущество, а собственность каждого

Тогда супруг предъявил ей встречный иск о взыскании 1,6 миллиона рублей и процентов за эти деньги. Дело слушал Великоустюгский райсуд Вологодской области. Суд сказал, что вторая квартира достанутся бывшему, третью квартиру разделил по долям. Решил, что супруг должен вернуть деньги за проданную машину и квартиру. И взыскал с жены те самые 1,6 миллиона рублей, которые при расставании дал ей супруг, а также и проценты. После взаимозачета получилось, что истица должна ответчику 470 000 рублей. Апелляция с этим не согласилась. Она решила, что 1,6 миллиона рублей мужчина дал добровольно во время брака. А если он утверждает обратное, то должен был это доказать. В итоге мужчина дошел до Верховного суда.

Вот что сказал суд. Он напомнил про статью 38 Семейного кодекса - "Раздел общего имущества супругов". Там сказано, что все, что супруги нажили после расставания - это собственность каждого из них. Как напомнила Судебная коллегия, бывший супруг отдал деньги уже после того, как пара порвала отношения.

Верховный суд РФ решил, что суды не только ошибочно признали деньги "совместными", но еще и переложили на мужа бремя доказывания незаконного обогащения жены. Хотя при предъявлении такого иска доказать обратное должен приобретатель. ВС решил, что апелляции и кассации нужно было выяснить, были ли у супруги основания для получения этих денег или их не нужно было возвращать в силу ст. 1109 ГК ("Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату").

Поэтому Суд отменил решения апелляции и кассации в части отказа в удовлетворении встречного иска бывшего мужа и вернула дело в областной суд. В итоге апелляция прекратила производство по делу с отменой решения. Причиной стал отказ от иска.