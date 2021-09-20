Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоялись. В нижнюю палату парламента, по предварительным данным, проходят пять партий, теперь ее состав заметно изменится, появится много новых лиц, в том числе медийных персон - журналистов и телеведущих. При этом "Единая Россия" сохранила конституционное большинство и добилась первых мест во всех 39 регионах, где прошли выборы законодательных собраний. В девяти субъектах, где состоялись прямые выборы губернаторов, граждане поддержали действующих руководителей.

Четыре плюс один

Предварительные итоги трехдневного голосования на федеральных и региональных выборах объявил в понедельник Центризбирком. На момент написания этого материала были обработаны данные 99,78% протоколов участковых избирательных комиссий. "Что могу сказать? Выборы состоялись. Явка - еще не до конца подведены итоги - 51,68%. Это больше, чем в прошлую кампанию", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Среди особенностей этой избирательной кампании она выделила "расширение политического разнообразия". "Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентские партии, а пять парламентских партий", - сказала глава комиссии. Она добавила, что в нижней палате также будут представители трех непарламентских объединений.

В России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная избирательная система

По данным ЦИК, лидером гонки стала "Единая Россия". По партийным спискам она набрала 49,85% голосов. В округах результат еще выше - 88%, что означает 198 мандатов. Свои места в нижней палате сохранили многие из действующих депутатов-"единороссов". Так, нынешний спикер ГД Вячеслав Володин одержал уверенную победу в своем округе в Саратовской области. Вице-спикер Ирина Яровая - на Камчатке, а другой зампред ГД - Петр Толстой - в Москве. Глава фракции "ЕР" Сергей Неверов победил в одномандатном округе в Смоленской области. На победу сыграли и новички списка одномандатников от "ЕР", например, телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов в Москве и певец Денис Майданов в Подмосковье.

По словам Памфиловой, "Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме, то есть не менее 300 мандатов, но общее количество ее депутатов в Госдуме несколько сократится. Напомним, что сейчас фракция "ЕР" насчитывает 334 депутата.

КПРФ, по предварительным итогам, занимает уверенное второе место. По партийным спискам она набрала 18,95% и выиграла 9 одномандатных округов. Так, в округах победили Михаил Щапов (Иркутская область), Олег Смолин и Андрей Алехин (Омская область).

"Справедливая Россия - За правду" по спискам набирает 7,45% голосов и выигрывает 8 одномандатных округов. Свои места, в частности, сохранили Галина Хованская в Москве, Елена Драпеко в Санкт-Петербурге и Валерий Гартунг в Челябинской области.

ЛДПР финишировала третьей по партийным спискам с результатом 7,5%, а в одномандатных округах у нее результат скромный - 2 мандата, они достались сенатору Сергею Леонову в Смоленской области и Алексею Диденко в Томске.

Последние три созыва Госдума состояла из этих четырех фракций. Теперь она становится пятипартийной. Компанию старожилам составит фракция "Новые люди", ее первый поход за думскими мандатами оказался успешным - партия, по предварительным данным, набирает 5,33% и получает право на вхождение в состав нижней палаты парламента. Эта политическая сила, по словам ее председателя - бизнесмена Алексея Нечаева - намерена занять нишу защитников интересов предпринимателей. Среди предвыборных тезисов партии - введение новой экономической модели с опорой на малый и средний бизнес, инновационное развитие, снижение административного, силового и налогового давления на бизнесменов.

Свой единственный мандат сохранила партия "Родина" - ее по-прежнему будет представлять председатель Алексей Журавлев, он подтвердил свои полномочия в одномандатном округе в Тамбовской области. Лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов переизбрался в своем округе в Башкирии.

В Госдуму возвращается депутат от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. В шестом созыве нижней палаты она представляла "Справедливую Россию", теперь - Партию Роста, по спискам партия в Госдуму не прошла. Пять мандатов в новой Думе достанутся самовыдвиженцам. Среди них - действующий депутат Владислав Резник (переизбрался от Адыгеи), координатор отрядов "Лиза Алерт" Олег Леонов, а также публицист и телеведущий Анатолий Вассерман (оба - Москва). Остальные партии не получили мандатов в Госдуме ни по спискам, ни по округам.

Нарушений значительно меньше

В целом голосование прошло спокойно, реакция на нарушения была оперативной. Несколько глав участковых комиссий потеряли свои посты еще в процессе выборов. Причины - вбросы, небрежное хранение бюллетеней и прочее.

Подводя предварительные итоги голосования в информационном центре ЦИК, Элла Памфилова подчеркнула, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система. "Значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было, - заявила она о нарушениях, - но каждое из них моментально выходило на поверхность".

Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен и отсутствуют какие-либо препятствия для волеизъявления граждан

Памфилова сообщила, что более 25 тысяч избирательных бюллетеней в 35 регионах признаны недействительными. По ее оценке, в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат".

В итоге проверок результаты голосования были отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Это, сказала председатель ЦИК, связано с нарушениями процедуры голосования. В дальнейшем возможно выявление и других нарушений, проверять жалобы будут тщательно, указала она коллегам в регионах.

Со стороны - виднее

На прошедших выборах работали около 250 международных наблюдателей из 55 стран. Из-за пандемии коронавируса численность миссий пришлось сократить, тем не менее прибывшие в Россию представители иностранных государств и международных организаций отмечали, что им были созданы все условия для работы, как в столице, так и в регионах. Члены зарубежных миссий отметили высокий уровень организации голосования и низкое количество нарушений.

"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными, обеспечили свободное волеизъявление граждан РФ", - заявил в информационном центре ЦИК глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов. Он также отметил, что "трехдневное голосование оправдано географическим масштабом России и эпидемиологической ситуацией". "Это, на наш взгляд, обеспечивает нормальную явку. Это оказало позитивное влияние на явку избирателей", - добавил Нематов.

"Выборы состоялись на открытой конкурентной основе, с активным участием представителей гражданского общества, - заявил представитель миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Тынчтык Шайназаров. - Не поступало жалоб и замечаний по освещению выборов". По мнению наблюдателей от ШОС, прошедшие выборы соответствовали российскому законодательству и взятым на себя Москвой международным обязательствам. Никаких нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования, миссия не зафиксировала, добавил он.

Наблюдатели от Азербайджана и Узбекистана поделились своими впечатлениями на встрече в Совете Федерации. По словам депутата Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафарова, выборы прошли успешно. "То, что мы наблюдали, - это целый ряд избирательных участков в Московской области, целый ряд избирательных участков в Москве, везде, где мы побывали, выборы проводились в точном соответствии с требованиями закона РФ о выборах депутатов Государственной Думы. Однозначно могу заявить, что никаких нарушений, никаких отступлений от требований российского законодательства зафиксировано не было", - заявил он. Наблюдатель от Узбекистана, член Сената республики Борий Алиханов отметил, что он и его коллеги "никаких нарушений, таких явных нарушений, не наблюдали".

Некоторые иностранные парламентарии проявили смелость и отправились на выборы в российский Крым. Увиденным остались довольны. "Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен и отсутствуют какие-либо препятствия для волеизъявления граждан", - заявил журналистам в Симферополе депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер. При этом он подчеркнул, что уровень дезинформации о выборах в России на Западе сохраняется на высоком уровне, "что не может не вызывать удивления и беспокойства". По его словам, можно критиковать те или иные политические процессы, но не допустимо рассказывать небылицы, чем грешат даже серьезные французские издания.

Голоса по "золотому стандарту"

Общественная палата РФ перед выборами провела обучение более чем 250 тысяч наблюдателей, в том числе - от партий. Для них был разработан "золотой" стандарт, своеобразный чек-лист, по которому наблюдатель проверяет соблюдение всех избирательных процедур.

"В ходе проверки наши наблюдатели по всей стране сообщили о 865 случаях несоответствия "золотому" стандарту". По результатам обработки сообщений 192 (сигнала) подтвердились", - рассказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты. Еще 116 сообщений, по ее словам, находятся в работе.

В этом году для наблюдателей от общественных палат было разработано специальное мобильное приложение, где они также могли отмечать отклонения от "золотого" стандарта. Этой опцией воспользовались 2235 человек, сообщений о нарушениях было немного. "Все нарушения оперативно исправлялись", - заявила Михеева.

А вот "фабрики фейков" проявили завидную активность. Киберволонтеры ОП РФ за три дня голосования выявили примерно 14 тысяч недостоверных сообщений о выборах, сообщил первый зампред координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тысяч", - сказал он ТАСС.

По словам эксперта, самым богатым на фейки днем оказалась пятница, когда киберволонтеры выявили 7 тысяч фейков. Представитель ОП напомнил, что с начала года и до первого дня голосования было выявлено 5 тысяч фейков о выборах, таким образом, их число за весь год превысило 19 тысяч. Такое количество фейков не повлияло на явку избирателей, подчеркнул он.

Самое большое количество фейков распространялось в мессенджере Telegram и сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok. По оценке Малькевича, было "огромное" количество фейков про якобы имевшие место вбросы в Санкт-Петербурге.

Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к коллегам в регионах с призывом не спешить с подведением окончательных итогов голосования. "Хотелось бы, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов", - сказала Элла Памфилова.

Дума-2021

Победители оценили свои успехи и перспективы

Еще до объявления предварительных итогов в Центризбиркоме партии высказали первые оценки полученных результатов.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, по спискам партия должна получить 120 мандатов. Кроме того, кандидаты от партии побеждают в 198 одномандатных округах. То есть "Единая Россия" сформирует конституционное большинство в Госдуме.

"Голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу", - подчеркнул Турчак на брифинге. Фактором успеха партии на выборах стала народная программа, в основе которой - Послание президента. "Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными с земли. Все, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании, все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено", - подчеркнул Турчак. По его оценкам, состав фракции партии в Госдуме VIII созыва обновится более чем наполовину.

В руководстве КПРФ в целом довольны итогом кампании. "Компартия России вместе с народно-патриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах", - заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он особо отметил высокие проценты партии на Дальнем Востоке и в Сибири. "Ветер свободы, ветер возрождения страны сегодня дует с востока", - полагает лидер российских коммунистов. При этом он высказал ряд критических замечаний в адрес системы электронного голосования в столице и предложил создать парламентскую комиссию для разбора нарушений на выборах. "Заповедниками тотальной фальсификации" он назвал несколько регионов (Еврейскую АО, Тыву, Алтай, Омскую, Томскую, Брянскую области, Дагестан), а также ряд подмосковных городов, включая Королев.

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал результаты думских выборов позитивными. "Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, результаты Единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов у нас будет третья фракция", - заявил он.

А в ЛДПР уже задумались о разделе портфелей. Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что намерен вновь возглавить фракцию. "А как вы думаете, кто? Кто восемь раз привел партию сюда (в Думу. - Прим. "РГ")? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал", - заявил он на пресс-конференции​​​. По словам политика, в ЛДПР также хотели бы сохранить руководство в пяти комитетах нижней палаты, в их числе - комитет по международным делам.

Советник лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, когда только стало понятно, что партия преодолевает пятипроцентный барьер, заявила журналистам, что этот успех отражает запрос избирателей на перемены и актуальность партийной программы. "На наших глазах меняется политический рельеф и, самое главное, сознание людей. Когда люди готовы голосовать за молодую партию, это говорит о том, что действительно есть огромный запрос на перемены", - сказала она. "Мы абсолютно отвечаем запросам, требованиям и чаяниям людей, это совершенно иные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты и правила взаимодействия власти и граждан", - подчеркнула экс-мэр Якутска.