Выпускникам творческих училищ могут предоставить вторую отсрочку от армии

Выпускникам училищ и колледжей творческих специальностей могут предоставить еще одну отсрочку от армии - для поступления в вуз. Инициативу, которая обсуждается уже не первый год и о которой сейчас снова активно заговорили, горячо поддержали педагоги Ленинградской области.

Сегодня на службу в российскую армию призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Если юноша поступит, к примеру, на "хореографию" или "инструментальное исполнительство" в Ленинградский областной колледж культуры и искусства после девятого класса - в 15 или 16 лет, то, отучившись в среднем 3 года 10 месяцев, закончит его аккурат к весенней призывной кампании. На то, чтобы поступить в вуз, просто не хватит времени: при переходе со ступени на ступень - от среднего к высшему профобразованию - отсрочка не сохраняется. В репетициях - вынужденный "антракт" на год.

- Это все равно, что оставить на год без тренировок потенциального олимпийца. У них тренировки по несколько часов в день, а у нас, например, работа с музыкальным инструментом, - поясняет директор колледжа Наталья Вартанян. - Ребята ежедневно по 6-7 часов играют на фортепиано. В армии такое вряд ли возможно. Известны случаи, когда, потеряв этот год, ребята так и не смогли вернуться к профессиональному искусству.

По статистике, на военную службу призывают около пяти процентов выпускников колледжей. Немного. По мнению экспертов, речь буквально о единичных случаях отсрочки. К тому же отсрочка в данном случае могла бы быть минимальной - до осеннего призыва. А дальше так: поступил в вуз - учись, не поступил - служи.