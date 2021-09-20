Учебный год только начался, а в родительских чатах уже дым коромыслом: "Школа выдала только учебники, а рабочие тетради к ним предлагают покупать самостоятельно. Почему?!", "В прошлом году заставили купить лыжи, а катались всего раз!", "Родительский комитет опять собирает по 2 тысячи рублей на нужды класса и подарки учителя. С какой стати?"...

Поборы в школах - вечная горячая тема. Но что считать поборами и нарушением прав? Просьбу учителя помочь купить утеплитель для окон в классе, из которых дует? Родители это вряд ли воспримут в штыки. А ведь содержание и ремонт школ - обязанность муниципалитета. Требование родителей-активистов сдавать деньги на подарки - незаконно, однако школа тут ни при чем...

Так за что не должны платить родители в школе? Напоминаем. Покупка классной мебели, ремонт и охрана школы - все это ответственность местных или муниципальных властей. Об этом написано в ст. 9 Федерального закона "Об образовании в РФ". Школа не имеет права требовать сдавать деньги на эти нужды. Также из этого закона следует, что учебные пособия, к которым относятся и рабочие тетради, - тоже не забота родителей. Их почему-то очень часто не выдают в школах, хотя должны. И ключевое слово здесь - "бесплатно" (ст. 35, п. 1).

Сюда же относятся лыжи, мячи, физкультурные маты и другой спортинвентарь - они проходят под определением "средства обучения". Другое дело - учебники и пособия, которые выходят за рамки ФГОС - для дополнительных или факультативных занятий. Их можно покупать родителям, но при добровольном их, родителей, согласии.

Участие родителей в жизни класса может быть исключительно добровольным

Но это - буква закона. И, кстати, министерство просвещения рекомендует при каждом инциденте обращаться к директору школы, а если требование сдавать деньги уже идут от школьной администрации, а не от учителя, сразу жаловаться в любой вышестоящий орган: Рособрнадзор, прокуратуру, минпросвещения или депутатам любого уровня, а в крайнем случае - идти в суд.

Но как все в жизни?

Мнения

Алихан Динаев, Чеченская Республика, победитель конкурса "Учитель года России" в 2018 году:

- Школьное образование в России бесплатно, и любые сборы не только незаконны, но и неэтичны. С другой стороны, вот самый распространенный пример. Чтобы провести всероссийскую проверочную работу во всех классах требуются тысячи листов бумаги и множество картриджей в принтерах. Эти расходы, как правило, никто не оплачивает и зачастую компенсировать их приходится администрации или учителям из своего кармана. А когда средств там не хватает, они часто обращаются к родителям и детям за финансовой помощью. Когда школы перестанут испытывать дефицит финансирования, тогда мы на 99% решим эту проблему.

Лариса Кузьмина, начальник сектора информации Комитета по образованию Санкт-Петербурга:

- Участие родителей в жизни класса, в котором учится их ребенок, может быть исключительно добровольным. Часто инициаторами денежных сборов выступают активисты родительских комитетов. Организация любых принудительных сборов средств с родителей в школах не допустима.

Регина Крецу, учитель с 15-летним стажем и мама восьмиклассника, Екатеринбург:

- Сколько работаю в школе, родительские деньги принимали всегда. Уже давно их официально называют добровольными благотворительными взносами, заключают с родителями договор, так что юридически тут не придерешься. В конце года любой может посмотреть отчет, на что пошли средства. Ясно одно: школам без этих денег не прожить. Кто оплатит охрану? На что покупать воду для кулера, бумагу для принтера? Родители сдают деньги, потому что им небезразлично, в каких условиях будет находиться ребенок 6-8 часов в день. Есть и принципиальные, они сразу говорят: "Я ни за что платить не буду!". Отсюда и конфликты. В городе несколько бизнесменов взяли шефство над школами, в которых они учились сами. А один так и вовсе полностью реконструировал: шикарные люстры, техника...

Елена Афонина, начальник отдела надзора управления образования и науки Тамбовской области:

- За последние два года у нас число обращений по "школьным поборам" существенно сократилось. Это связано в том числе с реализацией нацпроекта "Образование", в рамках которого школы, в том числе сельские, оснащаются современным учебным оборудованием, учебниками, мебелью. Ужесточилась позиция, направленная на недопущение сборов денег с родителей. Созданы "горячие линии". В большинстве случаев деньги собирают в городских школах - на организацию праздников и выпускных вечеров, фото- и видеосъемку, услуги аниматоров. При этом зачастую не учитывается, что не все семьи имеют возможность и желание вносить средства. Решить проблему можно только постоянно говоря о недопустимости сбора денег.

Ирина Кадыкова, представитель родительского комитета, Санкт-Петербурга:

- Мы собираем деньги с родителей по минимуму. На цветы учителям к большим праздникам, на воду для кулера в классе, и, по общему решению родителей, на оптовую закупку книг на дни рождения детей. Из больших покупок в класс - только бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха. Но в нашем классе есть семья, которая принципиально не сдает деньги на классные нужды, и никто их не заставляет. В целом сумма "родительского сбора", по моим наблюдениям, не превышает 4 тысяч рублей в год.

Комментарий

Вячеслав Плахотнюк, адвокат, доктор права Высшей школы экономики:

- Статья 575 Гражданского кодекса РФ определяет предельную стоимость подарка педагогу в 3 тысячи рублей. При этом подарок должен быть "обычным". Не слишком дорогие цветы на день рождения или профессиональный праздник вполне подпадают под это определение. Закон и нормы профессиональной этики обязывают педагогов быть сдержанными и тактичными, уважать достоинство учеников, а любовь к подношениям этому не соответствует. Важно помнить: дар всегда доброволен и безвозмезден, а любое вымогательство - преступление с последующим наказанием.

Что касается "пожертвования" непосредственно школе, например, телевизора, то законом это не запрещено, если соблюдены формальности, в том числе составлен договор. Другое дело, что сбор денег на такой подарок ни в коем случае не может быть принудительным или обязательным. Различные родительские "комитеты" и "собрания" не могут принимать обязательных к исполнению решений.