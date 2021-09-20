За выборами наблюдали омбудсмены шести стран и десяти иностранных центров

Новости

Памфилова назвала "уткой" сообщения о переносе подведения итогов выборов 02:10
Видео: В Париже канатоходец прошел по тросу 670 метров от Эйфелевой башни 01:53
В Москве на участках и в Сети не было серьезных нарушений на выборах 01:53
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября 01:40
На Канарских островах 5 тысяч человек эвакуированы из-за извержения вулкана 01:19
Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены 00:37
Памфилова доложит Путину о прошедших выборах 00:26
Фракция "Единой России" обновится наполовину по итогам выборов 00:01
"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах 19.09.2021
Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму 19.09.2021
Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР 19.09.2021
Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах 19.09.2021
Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 19.09.2021
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 19.09.2021
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 19.09.2021
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 19.09.2021
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 19.09.2021
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 19.09.2021
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 19.09.2021
Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России 19.09.2021
"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе 19.09.2021
В Алтайском крае "Единая Россия" лидирует после обработки 15% протоколов 19.09.2021
Зюганов: Избиратель услышал КПРФ, поверил и проголосовал 19.09.2021
В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну 19.09.2021
Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу 19.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 01:43
Рубрика: Власть

За выборами наблюдали омбудсмены шести стран и десяти иностранных центров

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 214(8565)
Омбудсмены шести стран из Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) и правозащитники Европейского института омбудсменов наблюдали за российскими выборами. Они вместе с роммийским омбудсменом Татьяной Москальковой осмотрели центр общественного наблюдения за голосованием "Выборы-2021", побывали в московском СИЗО N 2, стали свидетелями устранения очередей на онлайн-голосовании и организации мониторинга и нейтрализации фейков.

Гостей впечатлило то, что очередь, вызванная наплывом желающих голосовать, была устранена за два часа. "Мы видели превышение количества запросов в системе, - говорит омбудсмен Казахстана Эльвира Азимова, - и видели, как быстро снимается проблема". Правозащитники Балкан отметили масштабы видеонаблюдения на участках и систему электронного голосования. "Балканы находятся на начальном этапе наблюдения за выборами, - сказал омбудсмен Боснии и Герцеговины Любинко Митрович. - Россия ушла далеко. Нам нужен ее опыт". Его коллеги Ана Джумалиева (Болгария) и Зоран Пашалич (Сербия) стали свидетелями, как у камер наблюдения были случаи плохого обзора. При них менялся угол наклона. "Так институт общественного наблюдения повышает уровень доверия к выборам", - заметили они.

Фото: РИА Новости
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15 процента

Татьяна Москалькова не скрывала от коллег, что на ее "горячую линию" поступило свыше ста обращений о нарушениях. Это были просьбы помочь зарегистрироваться для онлайн-голосования дома (пять регионов), обращения по поводу организации выездных избирательных участков сразу в нескольких областях, сбои дистанционного голосования в Москве и Нижнем Новгороде.

Также международных правозащитников интересовал мониторинг фейковой информации, налаженный Общественной палатой России. Семь тысяч фейков о выборах выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) ОП. Киберволонтерам удалось сбить поток фейков при помощи видеонаблюдения. В итоге генсек Экономического и социального совета Марокко Юнес Бенакки отметил быстрое внедрение цифровых технологий в выборный процесс в России. А основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани (Италия) заметил, что "голосование происходило быстро, четко и комфортно. У нас в Италии не все так быстро". Омбудсмены пришли к заключению о том, что "...в части транспарентности, открытости и использования технических средств в голосовании у России стоит перенимать опыт".

Власть Работа власти Госуправление Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств