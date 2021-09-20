За выборами наблюдали омбудсмены шести стран и десяти иностранных центров

Омбудсмены шести стран из Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) и правозащитники Европейского института омбудсменов наблюдали за российскими выборами. Они вместе с роммийским омбудсменом Татьяной Москальковой осмотрели центр общественного наблюдения за голосованием "Выборы-2021", побывали в московском СИЗО N 2, стали свидетелями устранения очередей на онлайн-голосовании и организации мониторинга и нейтрализации фейков.

Гостей впечатлило то, что очередь, вызванная наплывом желающих голосовать, была устранена за два часа. "Мы видели превышение количества запросов в системе, - говорит омбудсмен Казахстана Эльвира Азимова, - и видели, как быстро снимается проблема". Правозащитники Балкан отметили масштабы видеонаблюдения на участках и систему электронного голосования. "Балканы находятся на начальном этапе наблюдения за выборами, - сказал омбудсмен Боснии и Герцеговины Любинко Митрович. - Россия ушла далеко. Нам нужен ее опыт". Его коллеги Ана Джумалиева (Болгария) и Зоран Пашалич (Сербия) стали свидетелями, как у камер наблюдения были случаи плохого обзора. При них менялся угол наклона. "Так институт общественного наблюдения повышает уровень доверия к выборам", - заметили они.

Татьяна Москалькова не скрывала от коллег, что на ее "горячую линию" поступило свыше ста обращений о нарушениях. Это были просьбы помочь зарегистрироваться для онлайн-голосования дома (пять регионов), обращения по поводу организации выездных избирательных участков сразу в нескольких областях, сбои дистанционного голосования в Москве и Нижнем Новгороде.

Также международных правозащитников интересовал мониторинг фейковой информации, налаженный Общественной палатой России. Семь тысяч фейков о выборах выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) ОП. Киберволонтерам удалось сбить поток фейков при помощи видеонаблюдения. В итоге генсек Экономического и социального совета Марокко Юнес Бенакки отметил быстрое внедрение цифровых технологий в выборный процесс в России. А основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани (Италия) заметил, что "голосование происходило быстро, четко и комфортно. У нас в Италии не все так быстро". Омбудсмены пришли к заключению о том, что "...в части транспарентности, открытости и использования технических средств в голосовании у России стоит перенимать опыт".