Зюганов прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов назвал весьма успешными результаты КПРФ на выборах в Государственную Думу.

"Компартия России вместе с народно-патриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах", - сказал Зюганов на пресс-конференции по предварительным результатам выборов.

По его оценке, это произошло потому, что партия смогла представить "полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса".

"Нас услышала, прежде всего, глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го", - добавил глава ЦК КПРФ.

Зюганов также обратил внимание на высокие результаты, которые партия получила на Дальнем Востоке и в Сибири. "Ветер свободы, ветер возрождения страны сегодня дует с востока, - продолжил политик. - Мы от Сахалина до Томска имеем фактически равные результаты, что дает основание заявить, что ветер свободы и возрождения страны сегодня дует с востока".

При этом Зюганов считает необходимым созвать в рамках новой Госдумы комиссию для расследования нарушений, которые были допущены во время трехдневного голосования. "Заповедниками тотальной фальсификации" он считает Еврейскую автономную область, Тыву, Алтай, Омскую и Томскую области, Дагестан, Брянскую область, а также ряд подмосковных городов, включая Королев.

Кроме того, КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали, у нас есть протоколы на руках. Утром ввели и все перечеркнули... Мы все равно это не признаем, это недопустимо", - подчеркнул Зюганов.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома после обработки 99% протоколов, набирает 19,00% и занимает второе место после "Единой России" (49,82%). Согласно данным по одномандатным округам, КПРФ получает 9 мест в одномандатных округах.