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23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 14:10
Рубрика: Общество

23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"

23 сентября (четверг) в 13:00 в "Российской газете" состоится круглый стол на тему: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: какие дополнительные меры нужно предпринять для улучшения ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В круглом столе примут участие:

* Оксана Драпкина, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., директор ФГБУ "НМИЦ терапии и практической медицины" МЗ РФ;

* Филипп Палеев, д.м.н., проф., чл.-корр. РАН, первый заместитель генерального директора "Научного медицинского исследовательского центра кардиологии" МЗ РФ;

* Надежда Звартау, к.м.н., заместитель генерального директора по работе с регионами, начальник управления по реализации федеральных проектов "Научного медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова" МЗ РФ

* Сергей Зырянов, д.м.н., проф., заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов";

* Сергей Недогода, д.м.н., проф., проректор по лечебной работе и заведующий кафедрой терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей "Волгоградского государственного медицинского университета" МЗ РФ;

* Геннадий Коновалов, д.м.н., проф., председатель Ученого Совета группы компаний МЕДСИ;

* Юрий Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Также к участию приглашен Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ.

В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

* Какова текущая эпидемиологическая ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России?

* Какие мероприятия проводятся сегодня на уровне государства в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и как выстроена система оказания медицинской помощи кардиологическим больным?

* Какова значимость диспансерного наблюдения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, а также их приверженности назначенной терапии?

* Каковы основные факторы риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф и как их можно избежать?

* Какие дополнительные меры на уровне государства, в том числе и на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, нужно предпринять, чтобы ускорить достижение показателей по снижению сердечно-сосудистой смертности?

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru.

23 сентября 2021 г. с 13:00 мск

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 23 сентября 09.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.

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