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21.09.2021 20:57
Рубрика: Происшествия

Анестезиолог, по вине которого погибли три женщины, получил 6 лет колонии

Текст: Иван Егоров
Мещанский суд Москвы во вторник вечером вынес приговор анестезиологу столичной частной клиники пластической хирургии "Медланж" Льву Хитрину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, Хитрина признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Также суд запретил ему после освобождения два года заниматься медицинской практикой. Кроме того суд приговорил медсестру этой же клиники Ларису Савельеву к двум годам колонии. Хитрин и Савельева были взяты под стражу в зале суда.

Фото: РИА Новости
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В свою очередь, как сообщили в ГСУ СК по Москве, следствием и судом установлено, что Хитрин, фактически являясь главным врачом частной медицинской клиники "Медланж", расположенной в центре Москвы, совместно со старшей медицинской сестрой Савельевой с 2017 по 2018 год оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности шести пациентам, здоровью которых причинен тяжкий вред. В результате проведенных операций, три пациентки скончались.

По данным СК, в работе клиники были выявлены многочисленные грубые нарушения, в связи с чем, ее деятельность была приостановлена в мае 2018 года. При расследовании следователи СК провели большой объем следственных и процессуальных действий, допрошено более 30 человек, проведены обыски в частной клинике и проанализирована медицинская документация. Проведено более 10 сложных судебных экспертиз.

Ранее суд приговорил пластического хирурга этой же клиники Сергея Морозова к 3,5 года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд

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