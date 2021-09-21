Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии"

Президент США Джозеф Байден объявил, что с уходом из Афганистана Америка завершает эпоху "бесконечных войн" и вступает в эру "неотступной дипломатии". Об этом американский президент заявил в ходе сегодняшнего выступления перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке.

В своей речи Байден подчеркнул, что военная сила должна стать последним инструментом в решении мировых проблем. "Америка положила конец 20-летнему конфликту в Афганистане. Заканчивая этот период бесконечных войн, мы открываем новую эру неотступной дипломатии", - цитирует Байдена Fox News.

Президент США также заявил, что его страна не ищет новой Холодной войны и не стремится к миру, разделенному на блоки. "Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая стремится к мирному разрешению общих проблем, даже если у нас есть серьезные разногласия по поводу этих общих проблем. Потому что мы все пострадаем от последствий наших неудач, если мы не объединимся для борьбы с COVID-19, изменениями в климате или такими угрозами, как распространение ядерного оружия", - заявил глава Белого дома.

Но несмотря на столь миролюбивое начало, Байден напомнил миру, что США продолжают располагать мощнейшим военным арсеналом. "Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать защищать себя и своих союзников от угроз. Военная мощь Соединенных Штатов должна быть нашим крайним средством, а не нашим первым средством. Ее не следует использовать в качестве ответа на все проблемы, которые мы видим во всем мире", - успокоил Байден мировую общественность. Традиционно следуя принятой в Штатах догме о собственном тотальном превосходстве и исключительности, 46-й президент США напомнил, что Америка будет вести за собой весь мир "не только примером своей силы, но и силой американского примера".