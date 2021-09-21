Банки не готовы к необычным взносам по ипотеке

Ради первого взноса за ипотеку покупатели жилья чаще всего продают уже имеющуюся недвижимость или подолгу копят средства. Нестандартные первые взносы - автомобилями, драгоценностями или антиквариатом - банки принимать пока не готовы. Даже несмотря на прецеденты.

Один из застройщиков недавно запустил пилотный проект с зачетом автомобиля в стоимость квартиры. Покупателю помогли быстро продать машину и часть средств пустить на покупку жилья, но схема вряд ли приживется. Уже привычным стал трейд-ин квартир, его предлагают, по данным сервиса "Синица", более половины московских застройщиков. Чаще всего это быстрый выкуп квартиры с дисконтом ради вложения в новостройку. Менее распространенный и менее выгодный вариант - когда после выкупа клиент продолжает жить в своей квартире до переезда в новостройку.

О программе, позволяющей передать в качестве первого взноса квартиру, рассказали в Росбанке. Однако к более нестандартным взносам банки не готовы. Газпромбанк, Промсвязьбанк и ВТБ принимают оплату только денежными средствами. В большинстве случаев клиенты используют для первого взноса накопления или средства от продажи прежней квартиры.

Один из основных источников для покупки жилья у россиян - сбережения, отмечалось в аналитической записке ЦБ по итогам первого квартала 2021 года. При этом сократилось число будущих покупателей, которые хранят средства в виде наличности. Самым популярным вариантом для накоплений остаются банковские вклады (69%), но вдвое за год увеличилась доля тех, кто инвестирует в ценные бумаги (18%), сообщал ЦБ со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

В качестве первоначального взноса заемщики используют накопления или продают собственность

Нередко заемщики берут на первый взнос потребительский кредит (до пандемии так сделать собирались 10%). "Отсутствие первоначального взноса, конечно, является одним из основных ограничителей для большей доступности ипотечного кредитования, проникновение которого в ВВП продолжает оставаться на невысоком по сравнению с развитыми странами уровне", - отмечает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадим Мамонов.