Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин собрал подчиненных, чтобы обсудить работу территориальных следственных органов по происшествиям с несовершеннолетними. Совещание началось с того, что офицеры Следственного комитета почтили минутой молчания память погибших в результате стрельбы в Перми.

Бастрыкин выслушал руководство некоторых региональных подразделений по отдельным резонансным ЧП. Вновь и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области доложил о том, как идет расследование уголовного дела об убийстве 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель Следственного комитета остался крайне недоволен работой региональных следователей. Они почти 3 месяца не могли установить обстоятельства преступления. В отношении руководителя управления назначена служебная проверка.

Глава ведомства напомнил, что лето - время каникул, когда дети должны отдохнуть, набраться сил перед предстоящим учебным годом, путешествовать, расширять свой кругозор. Но этот период зачастую омрачается несчастными случаями, приводящими к травмам, увечьям, а иногда и летальному исходу.

По словам главы ведомства, в целом за это время по результатам организованных проверок сообщений о преступлениях и иных чрезвычайных ситуациях, где потерпевшими стали дети, возбуждены 3 тысячи уголовных дел.

На совещании выступили руководители региональных подразделений из Республик Башкортостан и Северная Осетия (Алания), Иркутской, Самарской, Нижегородской, Московской, Ивановской и Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Хакасия, рассказали о расследовании ряда уголовных дел.

Бастрыкин напомнил подчиненным, что они должны незамедлительно реагировать на сообщения о пострадавших несовершеннолетних, оперативно и качественно расследовать инциденты с детьми, включая установление обстоятельств, им способствовавших, а также о роли должностных лиц, чьи действия или бездействие повлекли несчастные случаи или преступления против несовершеннолетних.

Говоря об организации и обеспечении безопасности детского отдыха летом, глава СК отметил значительное количество происшествий в частных детских лагерях.