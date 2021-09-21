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21.09.2021 19:51
Рубрика: В мире

Британия затягивает дело об "отравлении" Скрипалей

Текст: Юрий Чернов
Власти Великобритании сознательно затягивают дело об "отравлении в Солсбери", отказываясь передавать его в суд. Об этом в беседе с РИА Новости заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Я всегда задаю один и тот же вопрос. Почему нет суда? Почему не выходите в суд? Признать вину человека может только суд… сколько еще будет вестись это затягивание?" - цитирует Викторию агентство. Этот комментарий она сделала на фоне обнародованной Скотленд-Ярдом во вторник информации о том, что в деле об "отравлении" обвинения были предъявлены третьему лицу - Денису Сергееву, которого британцы называют "агентом ГРУ".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Были Петров и Боширов… Сергеев тоже фамилия не больно редкая. Кто дальше будет? Николаев, Новиков? Перечислять фамилии можно бесконечно, но где суд? В деле Петрова и Боширова были хоть какие-то снимки и фотографии, а сейчас, кроме заявления, ничего нет. А тут - одни предположения. А где доказательства? Я не могу обвинить человека, пока суд не признает его виновным", - отметила Виктория Скрипаль.

Немногим ранее на заявление Скотленд-Ярда отреагировало посольство России в Великобритании, назвав из смехотворными. В российской дипмиссии отметили, что несмотря на то, что Россия изначально предлагала полное и открытое взаимодействие по линии правоохранительных органов для установления фактов произошедшего в Солсбери, Лондон предпочел вести расследование "совершенно келейно, в закрытом режиме".

"В итоге мы в очередной раз слышим, что еще один наш гражданин якобы имел отношение к "покушению", да еще и является сотрудником ГРУ. Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного "расследования", конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 года, не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне. А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве "вновь открывшегося обстоятельства" выглядит и вовсе смехотворно", - говорится в комментарии посольства, опубликованном на официальной страничке дипмиссии.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля

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