Ювелирная коллекция Bvlgari B.zero1 - одна из самых известных в творчестве этого ювелирного дома. Кольцо, объединившее четкие линии римского Колизея с индустриальным стилем витых труб-цилиндров (в свое время Bvlgari воплотил его в гибких браслетах и колье в технике tubogas), впервые появилось в 1999 году.

Последняя версия украшений получила шипы-заклепки и была представлена в прошлом году в коллекции B.zero1 Rock. Ее острый и современный характер развивает B.zero1 Rock 2021 года.

Метаморфозы стиля

Bvlgari любит нарушать правила. Этот итальянский дом отважно следует своим оригинальным решениям - и, как правило, они срабатывают. Третье десятилетие блестящей истории B.zero1 компания начала с яркого выступления B.zero1 Rock. Знаменитая коллекция, начало которой положило кольцо, вдохновленное архитектурой Колизея, в прошлом году получила концептуально новое продолжение в виде украшений с металлическими шипами.

Подвеска B.zero1, белое золото, бриллиантовое паве.

Эта метаморфоза продиктована смелым и бунтарским, в каком-то смысле действительно "рокерским" характером украшений. И в то же время они не выглядят агрессивными - лишь еще более современными.

Колье B.zero1 с маленькой круглой подвеской, белое золото, бриллиантовое паве.

Энергия времени

B.zero1 Rock отражает новаторство и творческую энергию Bvlgari. Коллекция вдохновлена созданным маркой в 1980-е годы чокером с шипами в технике tubogas (она основана на принципе соединения цилиндров в гибкую трубу). Спиральные линии оригинального дизайна B.zero1, напоминающие округлости римского Колизея, соединяются в B.zero1 Rock с острой и четкой геометрией шипов.

Дизайн B.zero1 Rock подчеркивает индивидуальность женщин и мужчин (это новое поколение ювелирных украшений унисекс), которые стремятся продемонстрировать свою независимость и смелость. Бунтующие рокеры, независимые интеллектуалы, неудержимые гедонисты - все они утверждают свою харизму с помощью знаковых украшений.

Золото, бриллианты и керамика

В коллекции B.zero1 Rock желтое золото сочетается с бриллиантами по краю, а в середине расположена вставка с шипами. Не менее привлекателен эксперимент с технологиями: к версии из розового золота с двух краев добавлена черная керамика.

В серии Total Black, еще более смелой новинке этого года, черной керамикой покрыта вся основная поверхность колец и жестких браслетов. Кроме того, появились украшения аналогичного Total Black дизайна целиком из розового золота и из розового золота с бриллиантами.

Самое драгоценное

Бесспорной звездой среди новинок B.zero1 Rock стало изумительное колье из белого золота с бриллиантами общим весом в 7,20 карата. Это самая драгоценная вещь в линии на сегодняшний день. Сочетая выразительный дизайн, ювелирное мастерство и привлекательную универсальность стиля, колье отличается оригинальным узором: каждое его звено вторит отточенным линиям и скругленным формам знаменитого кольца.

Соблюдены даже его пропорции, как если бы каждый элемент стал единицей измерения B.zero1 - этот метод дизайна вдохновлен архитектором Ле Корбюзье и его метрическими исследованиями на основе параметров человеческого тела. (Ле Корбюзье взял три интервала, которые образуют числовой ряд Фибоначчи и на основании трех отрезков - между стопой, солнечным сплетением, верхом головы и кончиками пальцев поднятой руки - разработал систему пропорций).

Индустриально-ювелирный союз

Словно посвящение инновационному ювелирному дизайну, золотое колье B.zero1 в виде цепи сложено из индивидуальных модулей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех элементов, собранных вручную, и олицетворяет уникальный союз индустриального стиля и ювелирного ноу-хау Bvlgari.

Созданное для непредубежденных эстетов в поиске новых источников вдохновения, колье B.zero1 предлагает три способа ношения: с подвеской или без нее, а также с дополнительной тонкой цепочкой из белого золота, на которой можно носить подвеску (цепочка доступна для покупки совместно с украшением).

Пусть украшения бросают вызов. Пусть новое представление о ювелирных украшениях вселяет силу в их обладателей. Пусть мятежный дух рождает красоту. Во имя особого, непокорного и уникального характера Bvlgari.