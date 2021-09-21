Новости

Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21:11
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21:00
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 20:57
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 20:35
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 20:16
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 20:13
Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам 20:11
Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно 20:08
Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
При какой температуре можно жаловаться на холод в садиках и школах 18:36
Первое заседание Госдумы будут готовить члены пяти партий 18:30
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 18:24
Глава Минспорта прокомментировал скандал с договорными матчами в гандболе 18:15
К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов 18:10
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 19:40
Рубрика: Общество

Рокерский характер

Российская газета - Спецвыпуск № 216(8567)
Ювелирная коллекция Bvlgari B.zero1 - одна из самых известных в творчестве этого ювелирного дома. Кольцо, объединившее четкие линии римского Колизея с индустриальным стилем витых труб-цилиндров (в свое время Bvlgari воплотил его в гибких браслетах и колье в технике tubogas), впервые появилось в 1999 году.
Свободная интерпретация элемента формы спирального кольца: колье B.zero1 с маленькой круглой подвеской, белое золото, бриллиантовое паве. Свободная интерпретация элемента формы спирального кольца: колье B.zero1 с маленькой круглой подвеской, белое золото, бриллиантовое паве.
Свободная интерпретация элемента формы спирального кольца: колье B.zero1 с маленькой круглой подвеской, белое золото, бриллиантовое паве.

Последняя версия украшений получила шипы-заклепки и была представлена в прошлом году в коллекции B.zero1 Rock. Ее острый и современный характер развивает B.zero1 Rock 2021 года.

Глава Bvlgari: кому сегодня интересны часы

Метаморфозы стиля

Bvlgari любит нарушать правила. Этот итальянский дом отважно следует своим оригинальным решениям - и, как правило, они срабатывают. Третье десятилетие блестящей истории B.zero1 компания начала с яркого выступления B.zero1 Rock. Знаменитая коллекция, начало которой положило кольцо, вдохновленное архитектурой Колизея, в прошлом году получила концептуально новое продолжение в виде украшений с металлическими шипами.

Подвеска B.zero1, белое золото, бриллиантовое паве.

Эта метаморфоза продиктована смелым и бунтарским, в каком-то смысле действительно "рокерским" характером украшений. И в то же время они не выглядят агрессивными - лишь еще более современными.

Колье B.zero1 с маленькой круглой подвеской, белое золото, бриллиантовое паве.

Энергия времени

B.zero1 Rock отражает новаторство и творческую энергию Bvlgari. Коллекция вдохновлена созданным маркой в 1980-е годы чокером с шипами в технике tubogas (она основана на принципе соединения цилиндров в гибкую трубу). Спиральные линии оригинального дизайна B.zero1, напоминающие округлости римского Колизея, соединяются в B.zero1 Rock с острой и четкой геометрией шипов.

Дизайн B.zero1 Rock подчеркивает индивидуальность женщин и мужчин (это новое поколение ювелирных украшений унисекс), которые стремятся продемонстрировать свою независимость и смелость. Бунтующие рокеры, независимые интеллектуалы, неудержимые гедонисты - все они утверждают свою харизму с помощью знаковых украшений.

Золото, бриллианты и керамика

В коллекции B.zero1 Rock желтое золото сочетается с бриллиантами по краю, а в середине расположена вставка с шипами. Не менее привлекателен эксперимент с технологиями: к версии из розового золота с двух краев добавлена черная керамика.

В серии Total Black, еще более смелой новинке этого года, черной керамикой покрыта вся основная поверхность колец и жестких браслетов. Кроме того, появились украшения аналогичного Total Black дизайна целиком из розового золота и из розового золота с бриллиантами.

Самое драгоценное

Бесспорной звездой среди новинок B.zero1 Rock стало изумительное колье из белого золота с бриллиантами общим весом в 7,20 карата. Это самая драгоценная вещь в линии на сегодняшний день. Сочетая выразительный дизайн, ювелирное мастерство и привлекательную универсальность стиля, колье отличается оригинальным узором: каждое его звено вторит отточенным линиям и скругленным формам знаменитого кольца.

Соблюдены даже его пропорции, как если бы каждый элемент стал единицей измерения B.zero1 - этот метод дизайна вдохновлен архитектором Ле Корбюзье и его метрическими исследованиями на основе параметров человеческого тела. (Ле Корбюзье взял три интервала, которые образуют числовой ряд Фибоначчи и на основании трех отрезков - между стопой, солнечным сплетением, верхом головы и кончиками пальцев поднятой руки - разработал систему пропорций).

Индустриально-ювелирный союз

Словно посвящение инновационному ювелирному дизайну, золотое колье B.zero1 в виде цепи сложено из индивидуальных модулей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех элементов, собранных вручную, и олицетворяет уникальный союз индустриального стиля и ювелирного ноу-хау Bvlgari.

Созданное для непредубежденных эстетов в поиске новых источников вдохновения, колье B.zero1 предлагает три способа ношения: с подвеской или без нее, а также с дополнительной тонкой цепочкой из белого золота, на которой можно носить подвеску (цепочка доступна для покупки совместно с украшением).

Пусть украшения бросают вызов. Пусть новое представление о ювелирных украшениях вселяет силу в их обладателей. Пусть мятежный дух рождает красоту. Во имя особого, непокорного и уникального характера Bvlgari.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов