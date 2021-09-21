Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 14 сентября 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 178 750 000,00 рублей. Израсходовано средств - 178 715 500,63 рубля, из них 165 937 942,86 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания (79 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 59 589 200,00 рублей, из них 266 700,00 рублей от 1 физического лица. Израсходовано средств - 56 048 399,57 рубля, из них 42 908 825,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и агитационного характера и других работ (42 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 38 800,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 701 030 000,00 рублей. От юридических лиц (14) 217 514 000,00 рублей, от физических лиц (274) 133 516 000,00 рублей. Израсходовано средств - 698 149 700,07 рубля, из них 684 855 433,52 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, через редакции периодических печатных изданий, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (87 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 2 720 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 469 556 052,00 рублей. От юридических лиц (2) 5 400 000,00 рублей, от физических лиц (333) 153 978 302,00 рублей. Израсходовано средств - 455 254 329,01 рубля, из них 422 411 019,14 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, через сетевые издания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (96 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 5 635 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 010,00 рублей, из них 350 000 000,00 рублей от юридических лиц (22). Израсходовано средств - 590 943 320,71 рубля, из них 588 434 518,82 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий, через органы телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий и оплату других работ (53 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 10,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 549 525 000,00 рублей, из них от юридических лиц (13) 270 000 000,00 рублей, от физических лиц (11) 5 075 000,00 рублей. Израсходовано средств - 542 581 524,31 рубля, из них 479 658 283,29 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания, через редакции периодических печатных изданий и оплату других работ (151 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 1 020 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 137 500 600,00 рублей. Израсходовано средств - 126 144 225,21 рубля, из них 55 978 103,23 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий, через сетевые издания, через органы телерадиовещания и оплату других работ (27 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 51 601 693,00 рублей, из них от юридических лиц (3) 42 565 000,00 рублей, от физических лиц (10) 3 823 061,00 рублей. Израсходовано средств - 50 447 928,43 рубля, из них 37 496 256,76 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через органы телерадиовещания и иные расходы на проведение избирательной кампании (23 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 188 205,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 50 957 870,00 рублей, из них от 1 юридического лица 9 424 750,00 рублей. Израсходовано средств - 39 979 147,35 рубля, из них 35 815 480,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (11 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 10 424 750,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" всего поступило 20 350 000,00 рублей, из них от 1 юридического лица 13 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 7 295 380,00 рублей, из них 6 022 000,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (4 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 11 063 474,00 рублей. Израсходовано средств - 11 063 774,00 рублей, из них 9 888 170,96 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА" всего поступило 35 800 000,00 рублей. Израсходовано средств - 35 800 000,00 рублей, из них 33 525 217,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (13 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 32 818 448,94 рубля, из них от 1 юридического лица 460 000,00, от 2 физических лиц 138 160,00 рублей. Израсходовано средств - 19 292 448,94 рубля, из них 10 306 250,00 рублей на агитацию через сетевые издания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (8 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 526 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 151 384 899,00 рублей, из них от 3 юридических лиц 40 600 000 рублей. Израсходовано средств - 125 130 197,00 рублей, из них 108 457 160,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату услуг информационного и консультационного характера и других работ (41 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 13 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 760,00 рублей, из них от 1 юридического лица - 800 000,00 рублей, от 4 физических лиц - 460 000,00 рублей). Израсходовано средств - 1 057 160,00 рублей. Возвращено средств - 445 600,00 рублей