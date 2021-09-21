Доходы от экспортных пошлин на зерно направят на развитие села

В 2022 году расходы по программе составят 36,24 млрд рублей, в 2023 году - 40,4 млрд рублей, в 2024 году - 40,79 млрд рублей. В сравнении с ранее утвержденными цифрами расходы вырастут почти на 4,6 млрд рублей в 2022 году, на 8,92 млрд рублей в 2023 году, на 386,5 млн рублей в 2024 году.

В частности, будут увеличены расходы на развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, благоустройство. На это планируется направить дополнительные доходы бюджета от экспортных пошлин на зерно.

Небольшое снижение ожидается по проектам, связанным с занятостью сельского населения: в 2022 году - на 72,1 млн рублей, в 2023 году - на 179,9 млн рублей, в 2024 году - на 1,1 млн рублей.

"Это связано с ростом числа индивидуальных предпринимателей и организаций, действующих на сельских территориях и испытывающих экономические трудности, и как следствие ожидаемым уменьшением спроса на кредиты по льготной ставке на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий", - объясняется в проекте бюджета.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий стартовала в 2020 году. В 2020 году госфинансирование составило почти 34 млрд рублей, в 2021 году - свыше 34,5 млрд рублей. По замыслам Минсельхоза, она должна остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях. Ключевое направление госпрограммы - льготная сельская ипотека, которая выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. За первый год действия программы жилищные условия смогли улучшить почти 50 тыс. семей. Были построены или отремонтированы 379 объектов социальной и инженерной инфраструктуры - школ и детских садов, спортивных и культурно-досуговых центров, медицинских пунктов, водо- и газопроводов. Кроме того, было реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству - детские и спортивные площадки, освещение, зоны отдыха и многие другие объекты. Совокупно госпрограмма охватила территории, в которых проживают около 6 млн человек, то есть около 16% всего сельского населения России, подсчитывали в Минсельхозе.