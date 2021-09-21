Доктор Мясников назвал допустимую ежедневную норму потребления соли

Специалисты считают, что человеку следует ограничить употребление соли. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" отметил, что усредненная норма соли, которую можно позволить себе - это пять граммов в день. Но людям старше 50 лет, страдающим от гипертонии, кардиологи рекомендуют употреблять не более трех граммов соли в день.

Между тем в среднем россияне потребляют около десяти граммов соли в день. А это влияет в том числе и на распространение сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт отмечает, что соль уже содержится во многих продуктах. Например, 70 процентов потребляемой человеком соли имеется в колбасных изделиях, сардельках, различных булочках и супах. "Половину дневного запаса соли мы едим с хлебом", - подчеркнул Мясников. Он также упомянул о привычке солить блюдо в ресторане, даже не попробовав его.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.