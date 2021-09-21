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21.09.2021 18:38
Рубрика: Власть

"Единая Россия" в новом созыве Госдумы получит 324 места

Текст: Дмитрий Гончарук
Согласно предварительным сведениям о числе депутатских мандатов по итогам парламентских выборов партия "Единая Россия" может получить 324 места в Госдуме. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии по федеральному и одномандатным округам.

После обработки всех протоколов по федеральному округу в Госдуму проходят партии "Единая Россия" с 49,82%, КПРФ с 18,93%, ЛДПР с 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,46% и "Новые люди" с 5,32%.

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Единороссы получают по федеральным спискам кандидатов 126 депутатских мандатов, а по итогам выборов по одномандатным округам у партии 198 депутатских мандатов. Следовательно, партия сможет сохранить конституционное большинство и в восьмом созыве Госдумы.

Коммунистическая партия Российской Федерации получает 57 депутатских мандатов, из которых по федеральным спискам - 48, а девять - по одномандатным округам. У партии "Справедливая Россия - За правду" 27 депутатских мандатов, в том числе 19 по федеральным спискам и восемь - по одномандатным округам. ЛДПР получает 21 депутатский мандат, из них по одномандатным округам - два.

Партия "Новые люди", которой, согласно предварительным данным ЦИК, удалось преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, получает 13 депутатских мандатов. По одному депутатскому мандату у "Гражданской платформы", партии "Родина" и у "Партии Роста". Кроме того, депутатские мандаты получат пять самовыдвиженцев.

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