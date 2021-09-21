Эксперт объяснила резкое ослабление рубля и дала прогноз на будущее

Новости

ЦИК обработал 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму 06:48
В Ростовской области в ДТП погибли двое пассажиров автобуса и три пострадали 06:34
Студент из Сальвадора приехал в Читу, чтобы сняться в travel-шоу 05:56
Врач-трихолог объяснила, что делать при выпадении волос после COVID-19 05:39
Правительство готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов 05:00
В США от COVID-19 скончалось больше людей, чем от "испанки" в XX веке 04:23
Метеоролог Макарова рассказала о сезонных переменах погоды с 22 сентября 03:45
Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на овощи и фрукты 02:53
Посольство РФ потребовало от США объяснений по поводу кибератак на ЦИК 02:15
Японские ученые выяснили, почему курящие реже заражаются коронавирусом 01:30
ЕС ждет разъяснений от США по оборонному контракту Франции 20.09.2021
Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 20.09.2021
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 20.09.2021
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 20.09.2021
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 20.09.2021
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 20.09.2021
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 20.09.2021
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 20.09.2021
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 20.09.2021
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 20.09.2021
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 20.09.2021
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 20.09.2021
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20.09.2021
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20.09.2021
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснила резкое ослабление рубля и дала прогноз на будущее

Текст: Георгий Панин
В начале текущей недели ослабление российского рубля, начавшееся в прошлый четверг, продолжается. Как долго это продлится и какие курсы мы увидим в ближайшие дни?
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Аналитик Финансовой группы "Финам" Анна Зайцева рассказала "Российской газете", чем обусловлено падение курса рубля и дала прогноз на ближайшую неделю:

Фото: : iStock
Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих

- На глобальных рынках усилились risk-off настроения (неприятие риска - прим. ред.) из-за ситуации с китайским девелопером China Evergrande. Эта корпорация испытывает существенные трудности с обслуживанием долга. И инвесторы опасаются, что 23 и 29 сентября Evergrande не сможет выплатить проценты по своим облигациям.

Стоит сказать, что для Китая в целом характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. И потенциальный дефолт по бумагам Evergrande может спровоцировать массовые распродажи китайских ценных бумаг и бегство капитала в качество.

Помимо этого, после выхода на прошлой неделе сильных данных макростатистики по США инвесторы укрепились в ожиданиях, что Федрезерв на предстоящем заседании 21-22 сентября обозначит сроки сворачивания программы покупки активов. И, возможно, приступит к реализации этого уже до конца этого года.

Несмотря на недавние вспышки заболеваемости коронавирусом в США, потребительская активность населения осталась на высоком уровне. О чем свидетельствуют данные по розничным продажам за август. На этом фоне наблюдается общая тенденция укрепления доллара, что играет против валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывает также ситуация на нефтяном рынке. По мере устранения последствий урагана Ида происходит восстановление добычи в Мексиканском заливе. Как ожидают в Международном энергетическом агентстве, объемы добычи в регионе восстановятся уже к началу октября (сейчас не работают около 23% добывающих мощностей). Таким образом, вскоре временный дефицит на нефтяном рынке будет устранен. И цены лишатся поддержки, которая способствовала их росту на протяжении последних двух недель.

Цена на газ в Европе снова поднялась выше $900 за тысячу кубометров

Вместе с тем внутренние факторы по-прежнему остаются на стороне рубля. Так, на октябрьском заседании Банка России вероятно еще одно повышение ключевой ставки (по нашим оценкам, до 7%). Это будет способствовать увеличению спроса на рубль со стороны инвесторов, совершающих операции carry-trade (когда берут дешевый кредит в одной стране и вкладывают эти деньги в гособлигации развивающихся стран, прибыль приносит разница между процентными ставками - прим. ред.).

Также в ближайшее время поддержку рублю может оказать подготовка российских экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 сентября.

С учетом всего сказанного, мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс USD/RUB будет колебаться преимущественно в диапазоне 72,5-74.

Напомним, что по итогам торгов понедельника на Московской бирже курс доллара увеличился на 57 копеек и вырос до 73,42 рубля. Курс евро прибавил сразу 74 копейки и подрос до 86,14 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Посольство РФ потребовало от США объяснений по поводу кибератак на ЦИК
Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на овощи и фрукты
Правительство готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг