Эксперт объяснила резкое ослабление рубля и дала прогноз на будущее

В начале текущей недели ослабление российского рубля, начавшееся в прошлый четверг, продолжается. Как долго это продлится и какие курсы мы увидим в ближайшие дни?

Аналитик Финансовой группы "Финам" Анна Зайцева рассказала "Российской газете", чем обусловлено падение курса рубля и дала прогноз на ближайшую неделю:

- На глобальных рынках усилились risk-off настроения (неприятие риска - прим. ред.) из-за ситуации с китайским девелопером China Evergrande. Эта корпорация испытывает существенные трудности с обслуживанием долга. И инвесторы опасаются, что 23 и 29 сентября Evergrande не сможет выплатить проценты по своим облигациям.

Стоит сказать, что для Китая в целом характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. И потенциальный дефолт по бумагам Evergrande может спровоцировать массовые распродажи китайских ценных бумаг и бегство капитала в качество.

Помимо этого, после выхода на прошлой неделе сильных данных макростатистики по США инвесторы укрепились в ожиданиях, что Федрезерв на предстоящем заседании 21-22 сентября обозначит сроки сворачивания программы покупки активов. И, возможно, приступит к реализации этого уже до конца этого года.

Несмотря на недавние вспышки заболеваемости коронавирусом в США, потребительская активность населения осталась на высоком уровне. О чем свидетельствуют данные по розничным продажам за август. На этом фоне наблюдается общая тенденция укрепления доллара, что играет против валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывает также ситуация на нефтяном рынке. По мере устранения последствий урагана Ида происходит восстановление добычи в Мексиканском заливе. Как ожидают в Международном энергетическом агентстве, объемы добычи в регионе восстановятся уже к началу октября (сейчас не работают около 23% добывающих мощностей). Таким образом, вскоре временный дефицит на нефтяном рынке будет устранен. И цены лишатся поддержки, которая способствовала их росту на протяжении последних двух недель.

Вместе с тем внутренние факторы по-прежнему остаются на стороне рубля. Так, на октябрьском заседании Банка России вероятно еще одно повышение ключевой ставки (по нашим оценкам, до 7%). Это будет способствовать увеличению спроса на рубль со стороны инвесторов, совершающих операции carry-trade (когда берут дешевый кредит в одной стране и вкладывают эти деньги в гособлигации развивающихся стран, прибыль приносит разница между процентными ставками - прим. ред.).

Также в ближайшее время поддержку рублю может оказать подготовка российских экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 сентября.

С учетом всего сказанного, мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс USD/RUB будет колебаться преимущественно в диапазоне 72,5-74.

Напомним, что по итогам торгов понедельника на Московской бирже курс доллара увеличился на 57 копеек и вырос до 73,42 рубля. Курс евро прибавил сразу 74 копейки и подрос до 86,14 рубля.