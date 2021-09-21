Эксперт рассказал, как распознать мошенников на сайтах частных объявлений

Мошенники на сайтах частных объявлений часто предлагают покупателю заплатить за товар нестандартным способом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Когда человек предлагает сэкономить 5-10 процентов в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством", - сказал он.

Как правило, злоумышленник пытается убедить жертву совершить платеж на стороннем ресурсе, направляя ему ссылку. Кликнув по такой ссылке и указав данные карты, покупатель, скорее всего, лишится денег на счете, предупредил эксперт.

Сизов отметил, что полностью отказаться от переходов по ссылкам на сайтах частных объявлений не получится. "Обязательно устанавливайте и обновляйте актуальное антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Это поможет заблокировать потенциально вредоносные программы", - заключил он.