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21.09.2021 17:53
Рубрика: Экономика

Эксперт: Россия начинает подготовку к эпохе "зеленой" экономики

Текст: Ирина Поминова (руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР.)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что "мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это новая реальность". Поэтому основной акцент в современном глобальном энергопереходе делается на вытеснении ископаемого топлива из энергобаланса в пользу более "чистых" источников энергии, прежде всего возобновляемых источников энергии (ВИЭ). И в этой связи российской экономике, сильно зависимой от экспорта углеводорода, действительно требуется адаптация. Мишустин заявил, что план адаптации экономики к глобальному энергопереходу нужно разработать и утвердить уже до конца года.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Скорость энергоперехода - первая для нас ключевая неопределенность. Вероятнее всего, "под ударом" сразу окажется уголь, как наиболее углеродоемкое ископаемое топливо, затем нефть, и в более отдаленной перспективе дело дойдет до природного газа. Несмотря на текущий рост цен и позитивные настроения на угольных рынках, отрасль уже ощущает влияние энергоперехода, прежде всего - по линии сложного привлечения финансирования. Ожидая сохранение востребованности угля до 2030-2035 годов, главным образом, на азиатских рынках, российские экспортеры стремятся к его максимальной реализации. Правительство начало предпринимать шаги по диверсификации экономик угольных регионов. В июле этого года Минэкономразвития утвердило соответствующие планы.

Фото: Reuters
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Масштаб энергоперехода, останется ли место в структуре энергобаланса ископаемому топливу и на каких условиях - это вторая для России ключевая неопределенность. Параллельно с планами по отказу или ограничению потребления ископаемого топлива в долгосрочном периоде в мире уже появляются новые требования к его производителям. Например, в части раскрытия информации о выбросах парниковых газов и целей по их сокращению. В этой связи угольные и особенно нефтегазовые компании проявляют все больший интерес к технологиям, позволяющим более эффективно использовать ископаемое топливо или снижать негативное воздействие от процесса его сжигания - например, CCUS (улавливания, использования и хранения углерода).

Эти технологии, наряду с реализацией климатических проектов в части компенсации углеродного следа, способны упрочить позиции компаний на внешних рынках и поддержать использование их продукции. Правительство, собственно, уже ведет работу по созданию условий для реализации в стране климатических проектов. В июле этого года в России был принят закон об ограничении выбросов парниковых газов, который вводит понятие климатических проектов. Сейчас разрабатываются подзаконные акты в его реализацию. При этом созданию условий для внедрения у нас таких технологий, как CCUS, еще предстоит уделить серьезное внимание.

Между тем, глобальный энергопереход создает и определенные возможности для развития экспортных направлений российского ТЭКа, связанных с низкоуглеродными технологиями. Прежде всего, это касается атомной энергетики, "низкоугеродные" позиции которой правительство намерено отстаивать на международном уровне. В этом ряду альтернативные ВИЭ, которые также будут поддержаны. Во всяком случае, на оптовом рынке электроэнергии и на срок до 2035 года. Новая программа поддержки нацелена на углубление локализации оборудования ВИЭ и стимулирование их экспорта. Наконец, особого внимания требует водородная энергетика, драйвером развития которой также должен стать экспорт.

Адаптация к энергопереходу оказывают все большее влияние на развитие экономики нашей страны, поэтому правительство совершенно правильно занялось этим вопросом уже здесь и сейчас.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства

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