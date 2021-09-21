Эксперты объяснили результаты партий на выборах в Госдуму

Новости

Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 22:31
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 22:30
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 22:29
На калорийную газировку могут ввести акциз 22:02
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21:51
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21:48
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21:42
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21:34
Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской 21:28
Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года 21:20
Почти 161 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:17
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21:11
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" 21:06
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21:00
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 20:57
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 20:35
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 20:16
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 20:13
Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам 20:11
Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно 20:08
Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 21:37
Рубрика: Власть

Эксперты объяснили результаты партий на выборах в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Центризбирком обнародовал предварительные результаты думских выборов - были обработаны все протоколы участковых комиссий. Как "Единой России" удалось вновь завоевать конституционное большинство в новом парламенте, что подвело других думских старожилов и как в Думу удалось попасть новичкам, обсудили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Кроме того, участники круглого стола оценили, как повлияло на выборный расклад онлайн-голосование.

По данным ЦИК, на выборах в Госдуму по партспискам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, на втором месте КПРФ с 18,93%, затем идут ЛДПР (7,55%) и "Справедливая Россия - за правду" (7,46%). Наряду с думскими старожилами в парламент проходит пятая партия - "Новые люди" (5,32%).

Фото: РИА Новости
Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах

ЕР, кроме того, победила в 198 одномандатных округах, что позволяет партии сформировать в новой Думе конституционное большинство. Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, в основе успеха "Единой России" лежит поддержка президента и его вовлеченность в работу партии - он принимал участие и в работе съездов, и в формировании ее программы. Удачным решением стало и то, что предвыборная программа была написана с учетом мнений обычных граждан.

Еще один фактор - продуманная конструкция избирательных списков ЕР. В первой пятерке были популярные министры, которые пользуются доверием граждан, напомнил Костин. А региональные списки возглавили губернаторы, которые имеют высокий уровень поддержки. Наконец, ЕР провела масштабную и эффективную кампанию по привлечению сторонников к голосованию. "В условиях ухудшения социального самочувствия партия не стала бороться за ситуационный электорат", - пояснил глава ФоРГО.

"Очень удачное решение с пятеркой", - согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Да и в целом тщательный отбор кандидатов". Директор НИЦ "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева считает, что предвыборная программа единороссов стала настоящим планом действий. "В то время как другие партии свели все к отдельным тезисам, часто неисполнимым", - пояснила эксперт. Она привела в пример предложение ЛДПР включить в состав России все республики СССР. А КПРФ предлагала понизить налоги и одновременно поднять зарплаты бюджетникам. "Между тем избиратель стал более разборчивым", - подчеркнула она.

Успех "Единой России" политологи связывают с поддержкой президента, народной программой и удачной первой пятеркой

КПРФ и ЛДПР допустили ряд ошибок, считают эксперты. Оппозиция могла бы набрать куда больше - вся повестка работала на их кампанию, отметил Константин Костин. Коммунисты, напомнил он, пытались консолидировать протестное голосование, спекулировать на антивакцинации, но привлекательной программы не сумели предложить. "К тому же сотрудничество с несистемной оппозицией углубило раскол между членами партии", - добавил он. Так, одна ее часть готова была сотрудничать с кем угодно, а вторая не хотела взаимодействовать с идеологическими противниками.

Сенаторы рассказали о борьбе с попытками дискредитиро­вать выборы

Еще одна стратегическая ошибка коммунистов - партия призвала своих сторонников не участвовать в электронном голосовании. КПРФ просто отдала эту площадку, считает Костин. Во время подсчета голосов это стало ясно: так, на обычных участках кандидаты от КПРФ даже лидировали в некоторых округах Москвы, но после выгрузки результатов ДЭГ они это лидерство потеряли.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласился, что КПРФ лишилась части голосов из-за этого фактора: "Они дезориентировали электорат попыткой атаковать ДЭГ, отказали поддерживающим их людям в возможности проголосовать удобным им способом".

Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не донес свой месседж до избирателей. "Заявленная борьба с ЕР не была видна", - констатировал Алексей Чеснаков.

Молодая политическая сила "Новые люди", преодолевшая 5-процентный барьер, смогла ответить на запрос электората на обновление

ЛДПР, сильно снизившая результат в регионах, которые считала своей вотчиной, тоже не преуспела в дебатах. Ее лидер Владимир Жириновский был не столь убедителен и ярок на них, как обычно, считает Костин, и коллеги с ним согласились. Так, Потуремский назвал кампанию ЛДПР смазанной: "Партия переоценила ставку на то, что известный бренд станет мотивом для голосования".

"Справедливая Россия - За правду" выступила лучше, чем ожидалось. Она уверенно преодолела пятипроцентый барьер, а ведь до объединения эксперты сомневались, сохранит ли партия парламентский статус. Однако, как полагает Чеснаков, партийцы могли бы набрать куда больше, если бы не делали ставку на борьбу с ЕР. Надо было играть на противостоянии с коммунистами, пояснил он. А так получилось, что вся оппозиция предложила избирателю одно и то же: "Мы против партии власти". И месседж получился смазанным.

Оценили эксперты и главную сенсацию выборов - прохождение в Госдуму пятой партии. По мнению политологов, "Новые люди" смогли ответить на запрос электората на обновление и привлечь удачных кандидатов. Это в первую очередь Сардана Авксентьева - бывший мэр Якутска. "Партия смогла эффективно побороться с соседями по электоральным нишам - в первую очередь, забрала часть сторонников "Яблока", - считает Костин. Однако программа партии пока - вещь в себе, и непонятно, удастся ли "Новым людям" заявить о себе в Думе, отмечают эксперты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств