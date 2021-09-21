Эксперты объяснили результаты партий на выборах в Госдуму

Центризбирком обнародовал предварительные результаты думских выборов - были обработаны все протоколы участковых комиссий. Как "Единой России" удалось вновь завоевать конституционное большинство в новом парламенте, что подвело других думских старожилов и как в Думу удалось попасть новичкам, обсудили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Кроме того, участники круглого стола оценили, как повлияло на выборный расклад онлайн-голосование.

По данным ЦИК, на выборах в Госдуму по партспискам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, на втором месте КПРФ с 18,93%, затем идут ЛДПР (7,55%) и "Справедливая Россия - за правду" (7,46%). Наряду с думскими старожилами в парламент проходит пятая партия - "Новые люди" (5,32%).

ЕР, кроме того, победила в 198 одномандатных округах, что позволяет партии сформировать в новой Думе конституционное большинство. Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, в основе успеха "Единой России" лежит поддержка президента и его вовлеченность в работу партии - он принимал участие и в работе съездов, и в формировании ее программы. Удачным решением стало и то, что предвыборная программа была написана с учетом мнений обычных граждан.

Еще один фактор - продуманная конструкция избирательных списков ЕР. В первой пятерке были популярные министры, которые пользуются доверием граждан, напомнил Костин. А региональные списки возглавили губернаторы, которые имеют высокий уровень поддержки. Наконец, ЕР провела масштабную и эффективную кампанию по привлечению сторонников к голосованию. "В условиях ухудшения социального самочувствия партия не стала бороться за ситуационный электорат", - пояснил глава ФоРГО.

"Очень удачное решение с пятеркой", - согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Да и в целом тщательный отбор кандидатов". Директор НИЦ "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева считает, что предвыборная программа единороссов стала настоящим планом действий. "В то время как другие партии свели все к отдельным тезисам, часто неисполнимым", - пояснила эксперт. Она привела в пример предложение ЛДПР включить в состав России все республики СССР. А КПРФ предлагала понизить налоги и одновременно поднять зарплаты бюджетникам. "Между тем избиратель стал более разборчивым", - подчеркнула она.

Успех "Единой России" политологи связывают с поддержкой президента, народной программой и удачной первой пятеркой

КПРФ и ЛДПР допустили ряд ошибок, считают эксперты. Оппозиция могла бы набрать куда больше - вся повестка работала на их кампанию, отметил Константин Костин. Коммунисты, напомнил он, пытались консолидировать протестное голосование, спекулировать на антивакцинации, но привлекательной программы не сумели предложить. "К тому же сотрудничество с несистемной оппозицией углубило раскол между членами партии", - добавил он. Так, одна ее часть готова была сотрудничать с кем угодно, а вторая не хотела взаимодействовать с идеологическими противниками.

Еще одна стратегическая ошибка коммунистов - партия призвала своих сторонников не участвовать в электронном голосовании. КПРФ просто отдала эту площадку, считает Костин. Во время подсчета голосов это стало ясно: так, на обычных участках кандидаты от КПРФ даже лидировали в некоторых округах Москвы, но после выгрузки результатов ДЭГ они это лидерство потеряли.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласился, что КПРФ лишилась части голосов из-за этого фактора: "Они дезориентировали электорат попыткой атаковать ДЭГ, отказали поддерживающим их людям в возможности проголосовать удобным им способом".

Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не донес свой месседж до избирателей. "Заявленная борьба с ЕР не была видна", - констатировал Алексей Чеснаков.

Молодая политическая сила "Новые люди", преодолевшая 5-процентный барьер, смогла ответить на запрос электората на обновление

ЛДПР, сильно снизившая результат в регионах, которые считала своей вотчиной, тоже не преуспела в дебатах. Ее лидер Владимир Жириновский был не столь убедителен и ярок на них, как обычно, считает Костин, и коллеги с ним согласились. Так, Потуремский назвал кампанию ЛДПР смазанной: "Партия переоценила ставку на то, что известный бренд станет мотивом для голосования".

"Справедливая Россия - За правду" выступила лучше, чем ожидалось. Она уверенно преодолела пятипроцентый барьер, а ведь до объединения эксперты сомневались, сохранит ли партия парламентский статус. Однако, как полагает Чеснаков, партийцы могли бы набрать куда больше, если бы не делали ставку на борьбу с ЕР. Надо было играть на противостоянии с коммунистами, пояснил он. А так получилось, что вся оппозиция предложила избирателю одно и то же: "Мы против партии власти". И месседж получился смазанным.

Оценили эксперты и главную сенсацию выборов - прохождение в Госдуму пятой партии. По мнению политологов, "Новые люди" смогли ответить на запрос электората на обновление и привлечь удачных кандидатов. Это в первую очередь Сардана Авксентьева - бывший мэр Якутска. "Партия смогла эффективно побороться с соседями по электоральным нишам - в первую очередь, забрала часть сторонников "Яблока", - считает Костин. Однако программа партии пока - вещь в себе, и непонятно, удастся ли "Новым людям" заявить о себе в Думе, отмечают эксперты.