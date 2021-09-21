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21.09.2021 11:46
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили, как решение ФРС США по ставке скажется на рубле

Текст: Анастасия Алексеевских
На опорном заседании 21-22 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.
Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

По их мнению, решение ФРС не должно оказать сильного влияния на российскую валюту. Скорее это будут делать внутренняя повестка, ситуация в Китае и рост объемов производства/экспорта нефти в рамках повышения квот ОПЕК+. По прогнозам собеседников "РГ", курс рубля к концу года составит 70-77 рублей за доллар.

Фото: istock
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Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что ставка ФРС останется без изменений: "Здесь мы интриги не видим".

Всех волнует вопрос, объявит ли ФРС о сокращении программы количественного смягчения или нет, добавил эксперт. Текущее подорожание доллара по отношению к другим валютам отражает настроения участников рынка, часть которых предполагает, что все же ФРС прямо или косвенно объявит о таком шаге, считает он.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий ожидает, что процедура сворачивания начнется в конце 2021 - начале 2022 года, при этом больше шансов, что её сдвинут на поздние сроки из-за новых волн коронавируса, проблем в Китае. Очень важна риторика ФРС, последняя инфляция вышла даже чуть ниже ожиданий, что даст повод ФРС и дальше "заговаривать" рынки о том, что инфляция имеет временный эффект, а значит, нет необходимости в повышении ставки до конца 2023 года, подчеркнул он. Сворачивание выкупа ценных бумаг не будет носить негативный эффект на экономику, так как уже с 2кв2021 года банки возвращают больший объем ликвидности обратно в ФРС (на текущий момент 1,2 трлн долл) - просто не находят применение для денег, добавил он.

По словам Гришунина, поскольку пока ожидаются лишь косвенные намеки, доллар подорожает относительно других валют не более 2-3%.

По прогнозам Русецкого, в целом тон ФРС будет мягким, а значит, рисковые активы, к которым относятся и валюты развивающихся стран, могут получить дополнительную поддержку. В текущий момент больше рисков сосредоточенно в Китае, где происходит банкротство одного из крупнейших девелоперов, и неуправляемый процесс может задеть все рынки, так как Китай потребляет от 30% до 70% сырья (в зависимости от вида). "Это тактика. Стратегически ожидаемые сентябрьские заявления ФРС не меняют ситуацию", - добавил эксперт.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Заседание ФРС не окажет особо существенно влияния ни на товарные рынки, ни на курс рубля, - считает Гришунин. - Рубль может подешеветь на фоне внутренней повестки. Выборы закончены, интриги не произошло, поэтому правительство и ЦБ продолжат курс "управляемой девальвации" для отражения в курсе текущей инфляции. Прогноз НРА - курс к концу года будет находится в диапазоне 75-77 рублей за доллар".

По словам Русецкого, российский рубль на краткосрочном горизонте будет влиять ситуация в Китае и рост объемов производства/экспорта нефти в рамках повышения квот ОПЕК+, он ожидает постепенного укрепления рубля в 4 квартале 2021 года до 70-71 рубля за доллар.

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