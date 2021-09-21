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21.09.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября

Ключевая тема мероприятия в этом году - "Созидание будущего. Философия нового маркетинга"
Фото: Пресс-служба бизнес-конференции "День бренда" Фото: Пресс-служба бизнес-конференции "День бренда"
Фото: Пресс-служба бизнес-конференции "День бренда"

Осенняя сессия конференции "День бренда" состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей компаний.

О том, каким будет альтернатива "обществу потребления" и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции "День Бренда 2021". Мероприятие проходит в закрытом формате.

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.

Все подробности на официальном сайте конференции: https://brandday.ru/bd2021

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