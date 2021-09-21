Facebook анонсировала умные дисплеи для видеозвонков

Новинки предназначены для видео и аудиозвонков через Facebook Messenger, Zoom и Webex. Portal Go работает до 5 часов при использовании видеозвонков и до 14 часов в аудиозвонках. Старшая модель обладает аналогичными характеристиками.

Цена Portal Go в США составит 199 долларов, а Portal+ 349 долларов. Продажи начнутся 19 октября.