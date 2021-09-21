Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года

Расходы федерального бюджета на госпрограмму развития АПК в 2022-2024 годах увеличат на сумму более чем на 36,5 млрд рублей в сравнении с ранее утвержденными цифрами, пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

В 2022 году расходы по госпрограмме составят 285,1 млрд рублей, в 2023 году - 304,8 млрд рублей, в 2024 году - 326,8 млрд рублей.

Так, будут увеличены расходы на поддержку фермеров, техническую модернизацию АПК, стимулирование инвестиционной деятельности, научно-техническое обеспечение развитие АПК. На это будут направлены дополнительные доходы от экспортной пошлины на зерно. При этом на развитие экспорта продукции АПК бюджетные ассигнования будут уменьшены в 2022 году более чем на 1 млрд рублей, в 2023 году - на 467,5 млн рублей. Правда, в 2024 году предусмотрено увеличение расходов сразу на 15,2 млрд рублей.

В 2021 году на госпрограмму развития сельского хозяйства было выделено 256,2 млрд рублей федеральных средств, что существенно ниже, чем в 2020 году (308,8 млрд рублей). Связано это было с тем, что по предложению Минфина из-за пандемии и снижения цен на нефть часть расходов федерального бюджета на ближайшие три года была сокращена на 10%.