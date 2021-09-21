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21.09.2021 19:02
Рубрика: Общество

Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года

Текст: Елена Манукиян

Полномочия Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продлят до 2024 года. Проект указа президента об этом проходит общественное обсуждение, сообщили в Минтруде.

Фото: iStock
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Как пояснили в пресс-службе ведомства, Фонд будет ежегодно получать по 855 млн рублей. Средства он сможет направить в качестве софинансирования на поддержку региональных, муниципальных, а также общественных программ и проектов.

В министерстве напомнили, что Фонд создан в 2008 году. Он содействует в оказании помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальной реабилитации детей-инвалидов, формированию в обществе культуры ответственного родительства, повышению качества жизни семей с детьми, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно благодаря поддержке фонда помощь получают около 2,5 млн детей.

В пояснительной записке к документу говорится, что за период с 2009 по 2020 годы Фонд поддержал 447 инновационных социальных программ и комплексов мер, которые были реализованы в 75 регионах. На них он выделил более 7 трлн рублей. В 84 регионах финансовую помощь Фонда в совокупном размере более 1,5 трлн рублей получили 1 175 проектов.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Правительство Минтруд

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