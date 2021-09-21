Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях

Обеспечение граждан достойной пенсией - один из приоритетов государства, а негосударственные пенсионные фонды должны помочь россиянам сформировать дополнительные накопления, уточнила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

При этом она навала неудачным высказывание своего заместителя Сергея Швецова: ранее он заявил, что граждане должны самостоятельно позаботиться о своем хорошем пенсионном пакете, якобы для этого у них есть - пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги и недвижимость.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров", - сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что у большинства сегодняшних пенсионеров не было возможности накопить на старость, и обеспечить им достойную пенсию должно государство. При этом негосударственные пенсионные фонды помогут будущим пенсионерам увеличить свои пенсионные накопления, которые станут дополнением к государственной пенсии. "Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов", - подчеркнула глава ЦБ.

Кстати, у нынешних пенсионеров на счетах в негосударственных пенсионных фондах не так много денег. В среднем всего 7-10 тысяч рублей, по данным НПФ "Будущее". Согласно другим источникам - от 5,5 до 10,4 тысяч рублей.