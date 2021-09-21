Главу Бразилии не пустили в ресторан

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи ООН, не пустили в один из ресторанов города из-за отсутствия прививки от коронавируса. По данным телеканала Globo, Болсонару хотел пообедать в одном из заведений, где подают бразильские блюда, однако его не пропустили в основной зал, чтобы не нарушать действующие в городе санитарные правила. Сотрудникам ресторана пришлось огородить часть тротуара черными занавесками, чтобы бразильский лидер и его сопровождение поели на улице.

Даже съесть пиццу за столиком непривитому от ковида Жаиру Болсонару (на фото слева) в Нью-Йорке не разрешили. Пришлось главе Бразилии питаться на ходу Фото: REUTERS

Отмечается, что Болсонару, который относится к вакцинации от COVID-19 со скепсисом, уже второй раз не пускают в нью-йоркский ресторан. В воскресенье он со своими сопровождающими был вынужден есть пиццу на улице.

Согласно санитарным правилам, которые установила мэрия Нью-Йорка, посещать кафе и рестораны, в том числе расположенные в штаб-квартире ООН, могут только те граждане, которые прошли курс вакцинации препаратами, сертифицированными в США. Изначально требование об обязательной вакцинации американские власти хотели распространить и на зарубежных гостей, приезжающих для выступления на полях открывшейся недавно сессии ГА ООН, однако затем отказались от этой идеи. Тем не менее вне стен ООН непривитые делегаты из разных стран в полной мере сталкиваются с введенными ограничениями.