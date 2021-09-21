Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов

Компания Google заявила, что покупает офисное здание на Манхэттене за 2,1 миллиарда долларов, что является еще одним из ярких сигналов о растущем интересе крупных технологических компаний к офисным помещениям, даже несмотря на то, что эти корпорации предпочитают удаленную работу.

Сделка по новому зданию в Вест-Сайде Манхэттена, которая должна быть оформлена в первом квартале 2022 года, является самой дорогой продажей офисного здания в Америке с начала пандемии и одной из самых дорогих в истории Соединенных Штатов, согласно данным аналитического центра Real Capital Analytics, на которые ссылается газета Wall Street Journal.

Компания Google уже арендует здание и заявила, что воспользуется приоритетной опцией на покупку здания терминала Сент-Джонс в районе Гудзон-сквер на Манхэттене. В своем блоге финансовый директор корпорации Рут Порат заявила, что здание "послужит якорем" для его нового кампуса в этом районе.

Сделка является позитивным сигналом для Нью-Йорка, который выходит из пандемии, даже несмотря на то, что крупные работодатели, включая Google, отложили даты возвращения сотрудников в офисы. Google уведомил сотрудников, что им не нужно возвращаться в офисы до января 2022 года. Его генеральный директор ранее заявлял, что примерно 20 процентов сотрудников будут продолжать работать удаленно после открытия офисов и окончания пандемии.

Google, как и другие технологические компании, процветал во время пандемии, получая значительный доход от инвестиций в недвижимость и других инициатив. Потребители еще больше полагались на интернет-услуги во время действия ограничительных мер, в том числе для учебы, работы и развлечений.

Планы по покупке здания увеличивают и без того большое присутствие Google на Манхэттене. Ранее компания объявила, что инвестирует 250 миллионов долларов в Нью-Йорк в этом году и в течение следующих нескольких лет увеличит численность персонала в городе Большого яблока с 12 000 до 14 000 человек.