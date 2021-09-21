Новинка Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue создана совместно со знаменитым французским художником Марком Ферреро специально для России.

Марк Ферреро, "Помада", холст, масло. Эта картина, итог 10 лет работы художника, была выбрана в качестве главной темы часов.

Часы выпущены ограниченной серией в 25 экземпляров и эксклюзивно продаются в бутиках Mercury. На циферблате изображена самая известная работа Ферреро, яркого представителя французского поп-арта, - Lipstick ("Помада"). В художественных кругах она считается манифестом многогранности и загадочности женщины XXI века.

Часы Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue посвящены образу современной женщины. Она избегает обыденности и не боится сделать четкий выбор на каждом этапе своей жизни. В итоге она успешно совмещает роли жены, матери, подруги, любовницы, владелицы бизнеса, иконы стиля и королевы вечеринок.

Эта история рассказана при помощи перенесенной на циферблат культовой работы Марка Ферреро "Lipstick" ("Помада"). Привлекательная и загадочная за большими темными очками, героиня подтверждает свою идентичность при помощи традиционного женского оружия - помады.

Фрагмент этой работы изображен на циферблате специальной модели для России - в корпусе из керамики синего цвета. Красные губы и большие очки на синем лакированном циферблате удерживают наш взгляд. Синий, белый и красный цвета создают эффектный контраст. На циферблате есть и другие лица - они иллюстрируют изменчивые душевные состояния женщины и ее разнообразные жизненные роли.

Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue, специальная серия для России. Синий керамический корпус 39 мм, белая композитная смола, сталь, бриллианты.

Марк Ферреро рассказал, как его героиня перебралась с картины на циферблат часов: "Я хотел, чтобы встретились часы и их будущая владелица - легкая, динамичная, уверенная, свободно мыслящая. Я показал Hublot серию картин Lipstick в разных цветах и стилях, от кубизма до граффити. Объяснил, что героиня этой серии Лиза Л'Авентура (то есть "авантюра" - Ред.) - первая выдуманная звезда в мире искусства. Художникам свойственно отталкиваться от реальности, писать с натуры. Я перевернул процесс, начал с фикции, создал героиню и выстроил историю вокруг нее. Теперь люди звонят мне со всех концов света, потому что хотят иметь портрет Лизы".

Чтобы дизайнеры Hublot верно следовали линиям картины, художнику пришлось изменить лицо героини так, чтобы оно легло в круг циферблата. "Если изначально ты не держал в уме именно круг, это не так просто, - признается Ферреро. - Я нарисовал около пятнадцати вариантов лица, пробовал разные позиции. Выбор цвета часов был для меня одним из самых непростых в этом проекте. Я написал Лизу в девяти цветовых решениях". Для России, как мы видим, был выбран синий.

Марк Ферреро с эскизом часов: "Мне пришлось изменить лицо героини так, чтобы оно легло в круг циферблата".

Корпус часов диаметром 39 мм отлично соответствует размеру женского запястья. Стальной безель украшен бриллиантами. Запатентованная система крепления One Click позволяет одним движением сменить каучуковый ремешок, украшенный принтом по мотивам картины, на другой - из телячьей кожи. Внутри часов установлен механизм с автоподзаводом HUB1710, обладающий запасом хода 50 часов.

От комиксов к архетипам

Французский художник Марк Ферреро, начавший рисовать под влиянием комиксов, считается изобретателем современного "сказочного" изобразительного искусства. Иначе говоря - искусства, основанного на архетипах. Истории в нем запечатлеваются посредством фрагментов и кадров.

Художник в мастерской. Около 10 000 написанных им картин находятся в частных коллекциях по всему миру.

"Когда меня спрашивают, какая инновационная и современная идея развивает мою живопись, я без колебаний отвечаю: fusion. Использование различных графических стилей (кубизм, импрессионизм, сюрреализм, фигуративная живопись) - так же, как режиссер использует спецэффекты, чтобы рассказать историю - всегда будет для меня захватывающим вызовом", - говорит Марк Ферреро.