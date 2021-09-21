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Текст:   Матвей Линник 
08:52 21.09.2021

Хуснуллин анонсировал перестройку сферы ЖКХ

Концепция перестройки сферы ЖКХ будет подготовлена до конца этого года, а утвердить ее планируется в первом квартале следующего. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно", - отметил он.

Минстрой предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ

По словам Хуснуллина, среди первоочередных задач правительства - выработка новых подходов к расселению аварийного жилья, а также решение вопроса подключения новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре.

Вице-премьер отметил, что на модернизацию изношенных на 60 и более процентов водопроводов и теплосетей потребуется более триллиона рублей, а сейчас на это выделяется только 5-10 миллиардов.

Еще одна проблема - неполная собираемость платежей ЖКХ в некоторых регионах.

"К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут - объекты вовремя не ремонтируют", - объяснил заместитель председателя правительства РФ.

Кроме того, правительству предстоит законодательно урегулировать вопросы управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.

Ранее Хуснуллин рассказал, что на получение средств из Фонда национального благосостояния для модернизации жилищно-коммунального хозяйства подано уже более 20 заявок из разных регионов России на 110 млрд рублей.

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