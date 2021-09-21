У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Яндекс.Такси обучит водителей IT-профессиям

Текст:   Виктория Чернышева
21.09.2021,  
16:23
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Водители Яндекс.Такси, сотрудничающие с сервисом более трех лет, получат уникальную возможность - обучиться бесплатно IT-профессии. Компания выделила на это 20 миллионов рублей.

Обучение будет вестись в сервисе онлайн-образования Яндекс.Практикум. Слушатели смогут с нуля освоить востребованную IT-профессию - например, стать аналитиком данных, графическим дизайнером, веб-разработчиком, научиться программировать на C++, Java или Python.

Тем, кто хочет принять участие в программе, нужно до 25 сентября заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в Яндекс.Практикуме. Обучение начнется 26 октября.

Яндекс отразил самую масштабную DDoS-атаку за всю историю интернета

Как уточнили в компании, участвовать в отборе смогут 150 тысяч водителей по всей стране. Перед обучением их ждет тест на профориентацию, затем они должны будут изучить вводный курс по выбранной специальности, а после - пройти тестирование на мотивацию.

Для обучения потребуется только компьютер и доступ к интернету, а также около свободных 10 часов в неделю. В остальное время водители могут как обычно выполнять заказы.

Продолжительность курсов - от четырех до десяти месяцев.По завершению обучения водители получат сертификат, который позволит им работать по новой специальности. Работу им подыщут через Яндекс.Практикум, где есть своя программа трудоустройства.

интернет
Фото: Ember Lab
Игра Kena: Bridge of Spirits получает высокие оценки от критиков 13:01
Сергей Лавров #ПомахалМне. Глава МИД стал звездой интернета 07.09.2021
Как бы выглядели Черепашки-ниндзя, если бы они росли в России 90-х 07.09.2021
Яндекс
Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: газовый баллон при попытке демонтажа превратился в ракету 06:00
Невозможно заказать еду или такси. Сервис "Яндекса" обрушился по всей России 24.08.2021
В Яндексе появились короткие видео из Дзена. На них можно заработать 05.08.2021