Яндекс.Такси обучит водителей IT-профессиям

Водители Яндекс.Такси, сотрудничающие с сервисом более трех лет, получат уникальную возможность - обучиться бесплатно IT-профессии. Компания выделила на это 20 миллионов рублей.

Обучение будет вестись в сервисе онлайн-образования Яндекс.Практикум. Слушатели смогут с нуля освоить востребованную IT-профессию - например, стать аналитиком данных, графическим дизайнером, веб-разработчиком, научиться программировать на C++, Java или Python.

Тем, кто хочет принять участие в программе, нужно до 25 сентября заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в Яндекс.Практикуме. Обучение начнется 26 октября.

Как уточнили в компании, участвовать в отборе смогут 150 тысяч водителей по всей стране. Перед обучением их ждет тест на профориентацию, затем они должны будут изучить вводный курс по выбранной специальности, а после - пройти тестирование на мотивацию.

Для обучения потребуется только компьютер и доступ к интернету, а также около свободных 10 часов в неделю. В остальное время водители могут как обычно выполнять заказы.

Продолжительность курсов - от четырех до десяти месяцев.По завершению обучения водители получат сертификат, который позволит им работать по новой специальности. Работу им подыщут через Яндекс.Практикум, где есть своя программа трудоустройства.