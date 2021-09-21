Японские ученые выяснили, почему курящие реже заражаются коронавирусом

В статье подчеркивается, что среди курящих количество заразившихся SARS-CoV-2 меньше, чем среди некурящих. С другой стороны, было доказано, что курение является фактором, усугубляющим заболевание. Чтобы разобраться, как соотносятся между собой эти противоречивые данные, японские ученые исследовали, как же именно табачный дым влияет на вероятность заболеть COVID-19.

Выяснилось, что дело в ингредиентах табачного дыма, который содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут быть токсичными и канцерогенными, но в случае с вирусами SARS-CoV-2 ПАУ могут подавлять образование рецепторов ACE-2, которые являются "воротами" в организм для коронавируса, без этих рецепторов он не может "состыковаться" с клетками человека. Поэтому курящие реже болеют коронавирусом.

При этом, отмечается в исследовании японских ученых, если курящий все же заражается SARS-CoV-2, то чаще у него бывает именно тяжелая форма COVID-19.

Исследователи выявили вещества, препятствующие образованию рецепторов ACE-2, и создали из этих веществ экстракт табачного дыма, который, по их мнению, может оказаться полезным при лечении заболевания.