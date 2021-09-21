Иван Самохин: Через пять лет средний возраст инвестора составит 30 лет

Согласно статистике Московской биржи, россияне продолжают проявлять повышенный интерес к инвестированию. По итогам августа 2021 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - брокерских счетов физлиц с особыми налоговыми льготами, составило 4,3 млн, что на 59% больше показателя на конец августа 2020 года. О том, продолжится ли дальнейший рост ИИС, какие факторы будут определять эту динамику, а также о законодательных инициативах в этой области "РГ" рассказал Иван Самохин, руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций".

Иван Самохин: Накопленный опыт и новаторские сервисы позволяют нам предлагать клиентам, наверное, самый широкий спектр инструментов, купить которые можно нажатием одной кнопки в нашем мобильном приложении или в веб-кабинете. Фото: предоставлено пресс-службой "БКС Мир инвестиций"

Иван, по вашей оценке, продолжится приток инвесторов на ИИС, который мы наблюдаем в последнее время, есть ли для этого предпосылки?

Иван Самохин: С учетом того, что ставки по банковским вкладам сейчас не превышают 6-6,5%, россияне проявляют высокий интерес к фондовому рынку. При этом ИИС сам по себе является хорошим стимулом для граждан, поскольку позволяет получать дополнительный доход от инвестиций. Как известно, существует два типа ИИС.

По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (в пределах 52 000 рублей в год). При этом максимальная сумма средств, которые можно вносить на ИИС, - это 1 млн рублей в год. Во втором случае можно освободить весь доход от инвестиций, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13% (кроме дивидендов). В девяти случаях из десяти граждане выбирают именно ИИС первого типа, он более привлекателен: каждый год инвестор получает гарантированный налоговый вычет.

Естественно, ИИС позволяет не только получить налоговые преференции, но и использовать все широкие возможности фондового рынка. Индекс Мосбиржи недавно достиг 4000 пунктов, что является историческим рекордом. Пандемия также ускорила приток инвесторов на биржу - во время самоизоляции у людей появилось больше свободного времени, в том числе для обучения. Популярности ИИС придают и инициативы крупнейших саморегулируемых организаций.

Какие из последних инициатив, на ваш взгляд, будут способствовать развитию счетов?

Иван Самохин: Прежде всего, стоит отметить предложение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по увеличению налогового вычета по ИИС первого типа с 52 тыс. до 130 тыс. рублей, создание ИИС третьего типа - так называемого пенсионного счета, который будет способствовать развитию долгосрочного инвестирования, а также увеличение максимальной суммы, вносимой на ИИС с 1 до 3 млн рублей. Мы участвуем в обсуждении данных инициатив с Центральным банком, входим в рабочую группу НАУФОР по развитию инвестсчетов.

Изменился ли портрет клиента ИИС, можно ли говорить об "омоложении" инвесторов и с чем это связано?

Иван Самохин: Если раньше ИИС открывали клиенты в возрасте 35-45 лет, то сейчас инвестор заметно помолодел: его средний возраст составляет 30-33 года. Думаю, через пять лет средний возраст инвестора будет составлять 30 лет. В этом плане Россия идет по пути США. Там основную роль в омоложении инвесторов сыграла компания Robinhood, которая популяризировала инвестиции, внесла в них элемент игры и сделала очень модными и востребованными. Еще стоит отметить тенденцию на снижение комиссий.

В Америке инвестировать можно очень дешево, с небольшой суммы. Мы также идем к этой модели - клиенты российских брокеров могут начать инвестировать с любой доступной суммы, а комиссии на фоне растущей конкуренции снижаются, тарифы упрощаются. Отмечу, что до конца года в рамках акции клиенты "БКС Мир инвестиций" могут вообще без комиссии покупать любые ценные бумаги и валюту на свой брокерский счет, в том числе на ИИС.

Какие ценные бумаги можно покупать на ИИС?

Иван Самохин: На ИИС можно покупать все финансовые инструменты, обращающиеся на Московской бирже и СПБ Бирже, включая валюту, производные инструменты, акции, облигации, номинированные как в рублях, так и в валюте, ПИФы, ETF.

Наша компания стояла у истоков формирования фондового рынка в России, мы обладаем уникальной экспертизой в области инвестиций, потому что это ключевое для нас направление уже 26 лет. Накопленный опыт и новаторские сервисы позволяют нам предлагать клиентам, наверное, самый широкий спектр инструментов, купить которые можно нажатием одной кнопки в нашем мобильном приложении или в веб-кабинете. К примеру, кроме классических инструментов у клиентов есть возможность подключить к своему ИИС стратегии автоследования маркетплейса Fintarget.

О чем нужно помнить тем, кто заинтересовался ИИС и хочет попробовать себя в инвестировании?

Иван Самохин: Есть три основных рекомендации. Первое: начать инвестировать можно с небольшой суммы, переводите на ИИС хотя бы 10% от вашей зарплаты. Второе: не стоит хранить на счете просто деньги, лучше инвестировать, например, в инструменты с прогнозируемым доходом. И третье: надо помнить, что ИИС покажет наибольшую эффективность, если соблюдать определенную финансовую дисциплину, то есть пополнять счет каждый год - направлять на него свободные денежные средства.

Насколько сейчас розничным инвесторам просто работать с ИИС и получать налоговые вычеты, какие для этого еще вводятся цифровые процессы и сервисы?

Иван Самохин: Диджитализация сделала "вход" на финансовый рынок очень простым. С помощью смартфона можно открыть брокерский счет и ИИС, не выходя из дома, и потратить на это всего несколько минут. Мы постоянно совершенствуем сервисы, чтобы минимизировать участие человека в процессах. Например, в ближайшее время мы планируем реализовать для клиентов возможность получения налоговых вычетов прямо в приложении "БКС Мир инвестиций" в один клик. Весь процесс проверки и начисления льготы от ФНС будет происходить по ускоренной процедуре, которая займет 30 дней, а не 90, как это происходит сегодня.

Сейчас основные силы мы направляем на развитие технологичных разработок и новаторских сервисов, это позволяет нам постоянно увеличивать приток клиентов. Только в этом году в "БКС Мир инвестиций" было открыто порядка 75 тыс. ИИС, всего же льготные счета себе открыли около 210 тыс. клиентов компании, активы на них выросли почти на 50% за 9 месяцев текущего года. Благодаря такой динамике мы занимаем лидерские позиции в рейтинге Мосбиржи по открытым ИИС среди всех брокерских компаний.