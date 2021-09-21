Постановление правительства Ивановской области от 15 сентября 2021 года № 415-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Ивановской области от 02.03.2021 № 4-ОЗ "О прожиточном минимуме в Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ивановской области на 2022 год в расчете на месяц:

на душу населения - 10 994 рубля;

для трудоспособного населения - 11 983 рубля;

для пенсионеров - 9 759 рублей;

для детей - 11 149 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







