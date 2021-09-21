Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в основе документа лежит простая идея - рост благополучия граждан, поэтому и расходы на обязательства государства кабмин сокращать не намерен, а наоборот - только наращивать. Рассматривать финансовый план страны будет уже новый состав Госдумы, и наверняка законодатели попытаются сделать его еще более социальным.

Кабинет министров одобрил проект главного финансового документа страны на следующую трехлетку. Готовился он в совершенно других условиях, чем годом ранее, когда экономика испытывала проблемы из-за пандемии коронавируса. После довольно непростого периода восстановление становится все более устойчивым, считает председатель правительства. "По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента", - заявил Мишустин, предваряя обсуждение проекта бюджета.

В дальнейшем рост экономики должен стабилизироваться на уровне трех процентов, сказал министр экономического развития Максим Решетников, представляя прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы. Он подтвердил, что экономика восстановилась раньше, чем ожидало правительство - уже во втором, а не в третьем квартале 2021 года. В июле ВВП на 0,4 процента превысил допандемийный уровень. Основной вклад в такое восстановление внес внутренний спрос - как инвестиционный, так и потребительский. По сравнению с апрелем минэкономразвития обновило прогноз стоимости нефти. В этом году средняя цена на Urals составит 66 долларов за баррель, но затем произойдет поэтапное снижение - до 55 долларов к 2024 году. Средняя оценка курса национальной валюты на текущий год - 73,6 рубля за доллар. Это несколько недооцененный уровень, считает Решетников.

В конце этого года и начале следующего рубль ожидает некоторое укрепление, но начиная с 2023 года, полагает минэкономразвития, он станет постепенно ослабевать. По итогам декабря уровень инфляции ожидается в 5,8 процента. Такой прогноз основан на предпосылках стабильного рубля и продолжении сезонного снижения цен на овощи и фрукты, стабилизации цен на бензин и эффективной работы демпферных механизмов, задействованных на продовольственных рынках. В среднесрочной перспективе, сказал Максим Решетников, его министерство рассчитывает, что меры Центробанка вернут инфляцию к четырем процентам.

Прогноз социально-экономического развития МЭР подготовило в двух вариантах: консервативном и базовом. И более оптимистичный базовый был взят для подготовки проекта федерального бюджета.

Наш бюджет ориентирован на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами

В его основе простая идея - рост благополучия людей, заявил Михаил Мишустин. Правительство заложило ресурсы для развития экономики и социальной сферы, решения проблем, которые непосредственно волнуют граждан. "Наш бюджет ориентирован на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами", - заверил премьер. "Расходы на эти цели сокращать не будем, - подчеркнул глава кабмина. - Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет. Финансирование национальных проектов в 2024 году к уровню 2020 года вырастет более чем на треть, и почти в четыре раза больше средств правительство направит на реализацию задач, которые президент поставил в Послании Федеральному Собранию".

По словам Мишустина, у кабмина есть точное понимание, что и каким образом будет финансироваться в течение следующих трех лет, все это подкреплено конкретными цифрами. Первостепенной задачей названа адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. "Это существенные средства, все они заложены в бюджет и будут доведены до каждого региона страны, до каждого человека, кто нуждается в такой помощи. Это и есть принцип справедливости", - сказал глава правительства.

Значительный объем социальных обязательств правительства заложен в бюджетах внебюджетных фондов. Их проекты также представили на утверждение кабмина. "За счет средств фондов по-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде, что гораздо удобнее и проще", - заявил Михаил Мишустин.

Доходы федерального бюджета в следующие три года будут превышать 25 триллионов рублей и все время расти: 25,02 триллиона - в 2022 году, 25,54 - в 2023-м, 25,83 - в 2024-м. "Это значительно выше, чем параметры бюджета, которые мы планировали ранее, - подчеркнул министр финансов Антон Силуанов. - Связано это в первую очередь с восстановительным экономическим ростом".

Более пяти миллионов семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 триллиона рублей

Расходы тоже будут нарастать и более высокими темпами - с 23,61 триллиона в 2022 году до 26,14 триллиона в 2024-м. Если в первые два года бюджет ожидается профицитным - в пределах одного процента ВВП, - то с 2024 года будет дефицит в пределах 0,2 процента от ВВП. Ключевые бюджетные задачи - достижение национальных целей развития. На финансирование национальных проектов, других стратегических задач президента финансирование заложено в полном объеме, заверил Силуанов. "И этот объем увеличивается из года в год", - подчеркнул он. В 2022 году на эти цели предусмотрено 3,6 триллиона рублей, в следующие два года - 3,9 и 4 триллиона соответственно.

В первую очередь бюджетные средства заложены для решения вопроса бедности. "Более пяти миллионов семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 триллиона рублей", - рассказал министр финансов. Более 500 миллиардов рублей до 2024 года правительство направит на строительство 1300 новых школ, еще отремонтируют около 4500 действующих. Около 60 миллиардов рублей предусмотрено на создание восьми кампусов вузов мирового уровня. Учтены ресурсы на ликвидацию к 2025 году аварийного жилого фонда, в котором проживают порядка 500 тысяч граждан. Реализация этой программы началась в 2017 году, и предусмотрен запуск новой программы расселения из аварийного жилья, сообщил глава минфина. "В целом на реализацию поручений президента и правительства по социально-экономическому развитию учтено почти 5 триллионов рублей дополнительных бюджетных ассигнований до 2024 года", - заявил Силуанов. Проект бюджета отвечает задачам и национальным целям развития, заверил он.

Между тем

Минимальный размер оплаты труда со следующего года превысит 13 600 рублей. "За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", - заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.