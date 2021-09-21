Отмечается, что документ будет внесен в Госдуму до 1 октября.

Согласно материалам к заседанию правительства, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, проект федерального бюджета предусматривает рост ВВП в 2021 году на 4,2%. При этом в 2022-2024 годах ожидается рост на 3%.