Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Отмечается, что документ будет внесен в Госдуму до 1 октября.
Согласно материалам к заседанию правительства, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.
Как сообщает ТАСС, проект федерального бюджета предусматривает рост ВВП в 2021 году на 4,2%. При этом в 2022-2024 годах ожидается рост на 3%.