Новости

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 16:48
Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Лейла Адамян рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 беременным 15:50
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 16:34
Рубрика: Экономика

Правительство утвердило проект бюджета на 2022-2024 годы

Текст: Василий Кошкин
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Отмечается, что документ будет внесен в Госдуму до 1 октября.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Как россиян приблизят к расходам бюджета

Согласно материалам к заседанию правительства, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, проект федерального бюджета предусматривает рост ВВП в 2021 году на 4,2%. При этом в 2022-2024 годах ожидается рост на 3%.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг